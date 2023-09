Stres Akibat Pekerjaan, Salah Satu Penyebab Kanker Limfoma

Jakarta, Beritasatu.com - Pekerjaan yang menimbulkan stres ternyata memiliki kaitan erat dengan peningkatan kemungkinan terkena kanker getah bening atau kanker limfoma.



Dokter spesialis penyakit dalam, Andhika Rahman mengatakan, stres, depresi dan kecemasan atau anxiety dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker, termasuk kanker limfoma.

BACA JUGA Melepas Stres, Nikita Mirzani Healing Keliling Eropa

"Dahulu saya mengira stres itu bukan penyebab dari kanker, tetapi kenyataannya hal itu dapat menyebabkan sel-sel imun di tubuh kita merusak badan kita sendiri, sehingga dapat terjadi kanker," ujar Andhika Rahman di acara Peringatan Hari Kesadaran Limfoma 2023, Jumat (15/9/2023).

ADVERTISEMENT

Andhika mengungkapkan, kalangan pria lebih banyak dan rentan terkena kanker kelenjar getah bening atau limfoma dengan angka 7,7% banding 3,8% untuk perempuan. Hal itu dikarenakan tingginya angkatan kerja pada pria, dan seringgnya terkena asap rokok dan bahan kimia lainnya.



"Kenapa laki-laki lebih banyak dengan perbandingan 7,7 dengan 3,8 untuk perempuan? Penyebab utamanya, angkatan kerja lebih didominasi oleh laki-laki. Kaum pria tentu lebih sering terpapar dengan macam-macam seperti asap rokok bahan kimia dan sebagainya yang dapat menyebabkan perubahan ke arah ganas," ungkapnya.

BACA JUGA Separuh Penyebab Stres Muncul Saat Terjebak Kemacetan

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) ini menambahkan, perlunya deteksi dini apabila terdapat benjolan di bagian tertentu seperti leher, ketiak, dan bagian selangkangan. Selain itu apabila memiliki riwayat keluarga yang terkena limfoma agar segera dilakukan skrininh di fasilitas kesehatan.

"Limfoma yang penting jangan pernah abaikan benjolan, karena wilayah kita tinggal adalah daerah endemik. Selain itu, melakukan deteksi dini di umur muda karena tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Apabila ada riwayat keluarga dapat segera lakukan skrining," pungkasnya.



Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Globocan (The Global Cancer Observatory) 2020, terdapat 16.000 kasus baru Limfoma Non Hodgkin dan hampir 10 ribu kasus limfoma Non Hodgkin meninggal. Terdapat 1.188 kasus baru limfoma Hodgkin dan sekitar 300.000 kasus limfoma Non Hodgkin meninggal.