Tersangkut Film Porno Gara-gara Perannya di Keramat Tunggak, Bima Prawira Curhat di Medsos

Jakarta, Beritasatu.com – Aktor pemeran tokoh pria di film Keramat Tunggak yang mendampingi Siskaee dan Virly Virginia, Bima Prawira curhat di media sosial. Ia resah karena namanya tersangkut kasus film prono yang dibuat rumah produksi di Pasar Minggu.

Lalu siapa sebenarnya Bima Prawira?

Berdasarkan data yang dihimpun Beritasatu.com, Bima Prawira merupakan artis kelahiran Jakarta 10 Maret 1998, yang pernah membintangi film serial bergenre drama berjudul "Antares Season 2”.

BACA JUGA Jadi Kameo di Keramat Tunggak, Ujang Ronda Kaget Tersangkut Film Porno

Dalam unggahannya di media sosialnya @bimaprawira8, pria berbadan kekar itu memang terlihat kerap membagikan berbagai foto tentang kesehariannya.

Dalam unggahan terakhirnya, Bima mengaku terganggu dengan pemberitaan dirinya yang tengah tersangkut kasus video dewasa itu.

"The weight of your own heart is too much to bear (Beban hatimu sendiri terlalu berat untuk ditanggung),” tulis Bima Prawira di akun Instagramnya.

Dia merasakan betul hari-harinya kini semakin buruk usai beredarnya film konten dewasa itu.

"Well i know that's you're afraid, things will always be this way it's just a bad day, not a bad life (Ya, aku tahu itu yang kamu takutkan, segalanya akan selalu seperti ini, ini hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk),” lanjutnya.

Pihak Kepolisian berencana memanggil Bima Prawira sebagai saksi atas dugaan menjadi pemeran dalam film Keramat Tunggak yang belakangan disebut sebagai salah satu film porno produksi rumah produksi Kelas Bintang yang digerebek polisi.