Syahravi Jadikan Love Me Honestly Gambaran Kejujuran Hatinya

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi muda berbakat, Syahravi, yang dikenal dengan kesuksesannya merilis single berjudul Kita pada tahun 2016, akhirnya membuat comeback yang sangat dinanti-nantikan dalam industri musik Tanah Air dengan perilisan single terbarunya yang berjudul Love Me, Honestly.

Hal ini disampaikan langsung oleh penyanyi berusia 26 tahun yang lahir pada bulan Oktober 1997, ketika ia merilis lagu ini di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/9/2023).

"Single Love Me, Honestly ini sebenarnya lebih mengungkapkan mengenai gambaran hubungan ideal yang saya idamkan, namun belum pernah saya alami. Singkatnya, lagu ini mengajak kita untuk merenungkan hakikat dan sederhananya cinta, serta bagaimana kita dihargai oleh seseorang," ungkap Syahravi.

Ia juga membeberkan bahwa lagu ini adalah hasil karyanya sendiri, yang mencerminkan kejujuran perasaannya, sehingga liriknya dapat menyentuh perasaan orang lain dengan mendalam.

"Lagu ini mungkin merupakan pencapaian terbesar saya dalam hal kejujuran dan sentimentalitas. Oleh karena itu, saya berusaha agar video musiknya mencerminkan kesederhanaan, kekekalan, dan keindahan kenangan," tambahnya.

Tidak hanya mengandalkan vokal yang memukau, Syahravi juga membuat video musik Love Me, Honestly di London, dengan mengajak sahabat dekatnya, Amanda Caesa, yang juga merupakan putri dari komedian terkenal, Parto. Kedua teman ini memiliki sejarah belajar di London bersama-sama.

"Aku memutuskan untuk melibatkan Amanda karena selain menjadi teman sejak sekolah di London, dia juga dengan senang hati mendukung ide pembuatan video musik ini. Saya bersyukur semuanya berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Ini benar-benar memotivasi saya untuk serius menggeluti dunia musik Indonesia," ungkap Syahravi.

Syahravi juga berharap agar lagu ini dapat diterima dengan baik oleh para pencinta musik Tanah Air.

Sebelum merilis single terbarunya ini, lulusan ITB ini telah memiliki beberapa karya musik seperti Kita pada tahun 2015, Tryitryitry pada tahun 2018, album berjudul Body Language dengan single You, You, You, serta single terakhir 4ever (We Could Be) pada tahun 2021 dan Tanda Tanya pada tahun 2022.

Love Me, Honestly dapat dinikmati di berbagai platform streaming digital. Video musiknya juga bisa disaksikan di kanal YouTube resmi Syahravi. Dengan kembalinya Syahravi ke dunia musik, kita dapat berharap untuk karya-karya mendalam dan penuh makna lainnya dari penyanyi berbakat ini di masa depan.