Semesta Berpesta Solo Hadirkan Promo Diskon Beli Tiket 30 Persen bayar pake BRImo

Solo, Beritasatu.com - Setelah Tangerang, Bekasi, Bandung, Bogor, Medan, Yogyakarta, Karawang, Palembang hingga Malang, konser musik Semesta Berpesta kali ini hadir di Kota Solo pada 16-17 September 2023. Pada hari pertama sejumlah musisi kenamaan akan turut memeriahkan festival musik yang digelar di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta ini, di antaranya artis lokal Jungkat Jungkit, Diskopantera, King Nassar dan Tiara Andini.

Dalam kesempatan tersebut, Semesta Berpesta Solo juga menghadirkan promo pembelian tiket dengan diskon 30 persen menggunakan Kartu Kredit dan Debit BRI dan melalui BRImo. Untuk pembelian di platform tiket.com dan Goers, kamu berkesempatan mendapatkan potongan harga hingga 30 persen untuk tiket presale.

Tidak hanya itu, di Semesta Berpesta Solo kamu juga bisa langsung buka Tabungan BRI BritAma dengan setoran awal hanya Rp 100.000 yang berlaku di event ini saja. Nasabah juga akan mendapatkan hadiah menarik untuk pembukaan rekening di booth BRI.

Namun kamu yang telah memiliki tabungan BRI tidak perlu khawatir, karena kamu juga bisa memenangkan hadiah melalui lucky dip atau undian bagi yang melakukan top up saldo Tabungan BritAma minimal Rp 1 juta. Hadiah yang bisa dimenangkan di antaranya logam mulia dan BRIZZI dengan saldo up to Rp 500.000.

Untuk pembelanjaan di tenant area BRImo, ada juga potongan 10 persen maksimal Rp 20.000 dengan minimal belanja Rp 100.000 dengan pembayaran menggunakan BRImo.

Pada hari kedua, Semesta Berpesta akan kembali hadir esok dengan menghadirkan sejumlah musisi kenamaan lainnya di antaranya Topik Sudirman, Salma Salsabil, Nella Kharisma dan Yura.

Semesta Berpesta akan hadir di kota selanjutnya yakni Surabaya dimana sederet musisi tanah air akan dipastikan hadir, mulai dari Ziva Magnolia, Vierratale, J-Rocks, Yofie & Numo, Rastamaniez, Guyon Waton, Okaay dan Pertelon Koplo.

BRI Gelar BRImo FSTVL Berhadiah Mobil Listrik

Sementara itu sbagai bentuk apresiasi kepada nasabah, sejak 1 Agustus hingga 31 Desember mendatang, BRI menggelar BRImo FSTVL secara serentak di seluruh Indonesia. Ajang ini menghadirkan berbagai macam hadiah, mulai dari cashback transaksi di Merchant BRI pakai QRIS di BRImo di Merchant BRI serta BRIpoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam voucer belanja serta kupon undian BRImo FSTVL. BRImo FSTVL juga menghadirkan hadiah utama berupa 5 unit Mini Cooper Electric dan 10 unit MG 4 EV Ignite.

Untuk meningkatkan peluang memenangkan hadiah menarik, nasabah hanya perlu memperbanyak transaksi pake BRImo, meningkatkan saldo tabungan dan giro, serta transaksi pembayaran menggunakan Kartu Debit maupun Kartu Kredit BRI. Setelah poin terkumpul, nasabah dapat melakukan penukaran BRIpoin di BRImo menjadi voucher belanja.

