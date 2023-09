Pertama Kali Datang ke Jakarta, Jung Hae In Mengaku Grogi

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor tampan Jung Hae In mengaku grogi saat kunjungan pertamanya ke Indonesia pada Sabtu, (16/9/2023) malam. Fan meeting bertajuk 2023 Jung Hae In Fan Meeting in Jakarta The 10th Season ini sukses menyapa ribuan penggemarnya di Tanah Air.

Momen ini juga menjadi sangat istimewa bagi Jung Hae-in, bahkan dirinya mengaku merasa grogi. Hal ini cukup mengejutkan, mengingat dia biasanya tidak pernah merasa grogi dalam pertemuan dengan penggemar. Namun, Jung Hae-in menjelaskan bahwa perasaan grogi ini muncul karena pertama kalinya dia bertemu dengan penggemar di Indonesia.

"Sebenarnya aku jarang grogi, tetapi, sekarang grogi. Tadi saat menyanyi ada sedikit salah, aku grogi. Mungkin karena jumpa penggemar pertama di Indonesia," kata Jung Hae-in.

Meskipun sudah pernah ke Indonesia, tepatnya berlibur ke Bali, tetapi pada kunjungan ke Jakarta kali ini membawa banyak kebahagiaan bagi dirinya. Pasalnya, aktor berusia 35 tahun ini mengaku sangat senang dengan sambutan luar biasa dari penggemarnya.

"Ke Indonesia, sudah pernah pertama ke Bali. Tetapi ke Jakarta pertama kali. Begitu datang ke Jakarta disambut luar biasa oleh penggemar di Indonesia. Jadi, aku sangat berterima kasih," tutur dia.

Jung Hae-in juga tak lupa untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, dengan senyuman di wajahnya. Ia sesekali melambaikan tangannya kepada penggemar yang telah menantikannya dengan penuh antusiasme.

Acara jumpa penggemar ini menjadi yang pertama diadakan oleh Jung Hae-in di Indonesia. Ia memulai acara dengan menyanyikan lagu tema dari drama yang dibintanginya, D.P, dengan judul Crazy.

Setelah penampilannya, Jung Hae-in menyapa penggemar dengan bahasa Indonesia, mengatakan, "Apa kabar? Senang bertemu dengan Anda", yang langsung disambut dengan jeritan kebahagiaan dari para penggemar yang sibuk mengabadikan momen tersebut menggunakan kamera ponsel mereka.

Sebelum mengunjungi Indonesia, Jung Hae-in telah menggelar acara serupa di Manila pada tanggal 6 Agustus lalu. Selanjutnya, setelah meninggalkan Indonesia, aktor yang disukai banyak orang ini akan mengunjungi Hong Kong dan Singapura untuk menghadiri acara bertema serupa.