Akui Lalui Proses Syuting yang Sulit, Jung Hae In Sebut D.P Jadi Drama Favoritnya

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi aktor Korea Selatan, Jung Hae-in, pertanyaan tentang drama mana yang paling disukainya merupakan tantangan tersendiri.

Namun, dalam sebuah acara bertajuk 2023 Jung Hae In Fan Meeting In Jakarta The 10th Season, yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (16/9/2023) malam, Jung Hae-in akhirnya memberikan jawabannya.

"Saya pikir pertanyaan ini adalah yang paling sulit. Namun, jika harus memilih, drama yang paling saya sukai adalah D.P," ungkapnya.

BACA JUGA Pertama Kali Datang ke Jakarta, Jung Hae In Mengaku Grogi

ADVERTISEMENT

Menurut Jung Hae In, karakter yang ia perankan dalam drama ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan dirinya sendiri. Ia kemudian menyoroti fakta bahwa setiap karya drama atau film memiliki fokus dan pesan yang unik, termasuk D.P, yang secara khusus ditujukan bagi penonton Korea.

"Setiap film atau drama memiliki fokusnya masing-masing. Namun, D.P memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena menyampaikan pesan yang sangat jelas kepada masyarakat Korea," kata Jung Hae In.

Meskipun menjadi favoritnya, D.P adalah drama dengan peran tersulit secara psikologis dalam kariernya. Sayangnya, tidak memberikan rincian lebih lanjut, hanya mengungkapkan bahwa serial ini mengandung banyak adegan laga yang memerlukan ketekunan ekstra.

"Ada banyak adegan aksi dalam drama ini, dan syutingnya sangat intens. Saya merasa sulit secara psikologis," tambahnya.

D.P secara umum bercerita tentang seorang tentara yang mendadak diberi tugas untuk menangkap desertir militer, dan terjerat dalam situasi yang berbahaya. D.P sendiri adalah singkatan dari Deserter Pursuit, yaitu unit dalam Angkatan Darat yang bertugas melacak tentara yang melarikan diri dari tugas mereka.

Dalam adaptasi dari komik webtoon karya Kim Bo-tong ini, penonton diajak untuk menjelajahi berbagai isu yang ada dalam kehidupan militer.

BACA JUGA Jung Hae In Peringkat Satu Brand Reputation Aktor Film Bulan Agustus

Jung Hae In juga membahas karakter An Jun-ho, yang menurutnya sulit tersenyum, dan ini terkadang menjadi tantangan tersendiri selama proses syuting.

"Tahun depan, saya berharap dapat kembali menghibur para penggemar dengan drama atau film yang menyenangkan," ucap Jung Hae In, menutup obrolan.