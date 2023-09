Lagu Baru MitskiI Don’t Like My Mind Menyentuh Hati, Ini Lirik dan Terjemahannya

Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi sekaligus penulis asal Amerika kelahiran Jepang, Mitski belum lama merilis lagu baru dengan judul I Don’t Like My Mind. Lagu ini menceritakan seseorang yang memiliki banyak kenangan di hidupnya.

Namun, seiring waktu terus berjalan, ia terus mengingatnya dan lelah dengan pikirannya sendiri. Tidak ingin pasrah, ia lalu berusaha dan bangkit. Diproduseri oleh Patrick Hyland, I Don’t Like My Mind merupakan lagu keempat dari album The Land Inhospitable and So Are We. Penasaran dengan lagu terbaru Mitski ini?

Berikut ini lirik lagu I Don’t Like My Mind dan terjemahannya:

[Verse 1]

I don't like my mind, I don't like being left alone in a room

With all its opinions about the things that I've done

So, yeah, I blast music loud, and I work myself to the bone

And on an inconvenient Christmas, I eat a cake

[Chorus]

A whole cake, all for me

Ooh, oh-oh

[Verse 2]

And then I get sick and throw up and there's another memory that gets stuck

Inside the walls of my skull waiting for its turn to talk

And it may be a few years, but you can bet it's there, waiting still

For me to be left alone in a room full of things that I've done

[Chorus]

A whole cake, so please don't take

Take this job from me

A whole cake, so please don't take

Take my job from me

Terjemahannya:

Aku tidak suka dengan pikiranku, aku tidak suka ditinggal sendirian di kamar

Dengan segala pendapatnya tentang hal-hal yang telah saya lakukan

Jadi, ya, saya memutar musik dengan keras, dan saya bekerja keras

Dan pada hari Natal yang tidak menyenangkan, saya makan kue

Seluruh kue, semuanya untukku

Ooh, oh-oh

Lalu aku jatuh sakit dan muntah-muntah dan ada kenangan lain yang tertahan

Di dalam dinding tengkorak ku menunggu giliran untuk berbicara

Dan itu mungkin memakan waktu beberapa tahun, tetapi Anda dapat yakin bahwa hal itu masih ada, masih menunggu

Bagi saya untuk ditinggal sendirian di ruangan yang penuh dengan hal-hal yang telah saya lakukan

Kue yang utuh, jadi tolong jangan diambil

Ambil pekerjaan ini dariku

Kue yang utuh, jadi tolong jangan diambil

Ambil pekerjaanku dariku