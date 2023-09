Fokus Karier Tanpa SF9, Ini Ungkapan Hati Rowoon untuk Fan

Jakarta, Beritasatu.com - Rowoon memutuskan untuk menghentikan segala kegiatannya bersama SF9. Bintang Destined With You ini pun menuliskan surat yang ditulis tangan untuk para penggemarnya.

Berikut tulisan tangan Rowoon, mengutip laman Soompi, Senin (18/9/2023).

Halo, ini Rowoon.

Saya memikirkan kata-kata apa yang harus digunakan untuk memulai.

Sejujurnya, ini terasa agak menakutkan untuk menulis untuk pertama kalinya setelah sekian lama.

Saya menjadi lebih terbiasa bersikap keras pada diri sendiri saat melakukan aktivitas terjadwal dan menghadapi tantangan baru.

Ada juga rasa frustrasi karena tidak mampu menyelesaikan kesalahpahaman besar atau kecil satu per satu, dan sambil berpikir bahwa suatu hari ketulusan akan tersampaikan, hari-hari berlalu ketika saya fokus pada pekerjaan yang harus segera dilakukan.

Tentu saja, saya memahami bahwa mungkin akan menerima kebencian sebanyak saya menerima minat dan dukungan.

Jika kalian merasa asing dengan perubahan ini, kalian pasti juga merasa kesal karena saya bersembunyi. Saya dengan tulus meminta maaf.

Saya berpartisipasi dalam kegiatan yang dijadwalkan dengan hati yang bersyukur atas setiap kenangan berharga selama tujuh tahun terakhir.

Tahun ini, saya berusia 27 tahun, dan tentu saja ingin menghadapi tantangan baru.

Saya benar-benar tidak tahu sama sekali bagaimana mengatakan ini atau bagaimana harus mulai berbicara. Tetapi saya ingin memberanikan diri untuk menyampaikan bahwa ingin mengambil tantangan baru.

Saya akan berterima kasih jika Anda terus menjaga saya dengan kasih sayang.

Demikian surat resminya.

Rowoon memulai debutnya dengan SF9 pada tahun 2016 dan telah aktif sebagai idola dan aktor. Dia pertama kali mendapat pujian atas penampilannya dalam peran pendukung dalam drama termasuk School 2017, About Time, dan Where Stars Land. Rowoon saat ini membintangi Destined With You JTBC, dan dia bersiap untuk membintangi Wedding Match.