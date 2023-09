Wow, Akun Tiktok U2 Posting Penampilan Putri Ariani di AGT

Jakarta, Beritasatu.com - Band legendaris asal Irlandia, U2 mengunggah penampilan penyanyi Indonesia Putri Ariani yang membawakan lagu mereka di ajang America's Got Talent (AGT) 2023.

Pada babak semifinal AGT 2023, Putri membawakan lagu Still Haven't Found What I'm Looking For dengan aransemen berbeda. Rupanya, penampilan Putri ini tidak hanya mampu memikat Simon Cowell sebagai salah satu juri, tetapi juga pemilik lagu aslinya, U2 yang mem-posting di akun tiktok, Selasa (18/9/2023).

Postingan U2 langsung diserbu warganet Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas apresiasi band tersebut kepada Putri Ariani.

"Terimakasih bang Bono udah ijinkan Putri nyanyi lagu U2," tulis Arivas.

Tidak hanya warganet Indonesia, aksi Putri Ariani juga mendapat pujian dari warganet luar negeri.

"One of my favorite songs by my favorite band. So glad to see U2 acknowledge this beautiful performance (salah satu lagu favorit saya dari band idola. Senang melihat U2 mengakui penampilan indah ini," tulis U2Girl.

Sebelumnya salah satu juri, Simon Cowell mengaku sangat terkesan dengan penampilan dara kelahiran Kampar Riau 31 Desember 2005 ini saat dirinya menyanyikan lagu tersebut.

"Aku ingin berterima kasih pada U2 karena telah mengizinkan Putri menyanyikan lagunya, karena mereka tidak membebaskan lagu mereka (dinyanyikan)," ujar Simon Cowell yang dikutip dari akun YouTube America's Got Talent.