Pertarungan Sengit Akan Terjadi di One Piece Chapter 1093, Ini Bocorannya

Jakarta, Beritasatu.com - Manga One Piece Chapter 1093 diperkirakan akan rilis pada Jumat (22/92023). Pertarungan sengit diprediksi bakal terjadi yang bisa membuat tegang Nakama.

Chapter kali ini diklaim akan diberi judul Shaking Agent, What Will be the Conclusion of the Fight, yang memiliki arti “Mengguncang Agen, Apa Hasil Akhir dari Pertarungan Sengit Itu”. Dengan judul yang menarik itu, bakal membuat para Nakama menjadi semakin penasaran dan antusias.

Selain itu, Oda Sensei pembesut One Piece juga memberikan beberapa petunjuk tentang apa yang mungkin akan terjadi dalam Chapter 1093 meskipun masih berupa spekulasi dan prediksi.

Berikut ini adalah beberapa pertarungan yang bakal terjadi di One Piece Chapter 1093:

Pertarungan yang menegangkan dan kebangkitan dari sang robot diduga akan tampil di serial animasi ini. Kata Shaking Agent di dalam judul memiliki arti yang bisa mengacu pada kebangkitan dari robot raksasa yang terdapat pada akhir Chapter 1092 kemarin.

Sementara pada Chapter 1093 mendatang, diprediksi robot tersebut terbangun dan memukul mundur Kizaru dan pasukan marine. Kebangkitan robot ini juga pasti akan menguntungkan pihak Topi Jerami agar mereka bisa kabur dari kejaran angkatan laut. Luffy dan Krunya dikabarkan akan pergi ke pulau selanjutnya yaitu Elbaf.

Kemungkinan kedua adalah ketika Kizaru bertarung dengan luffy, ini menimbulkan pertanyaan dari para Nakama. Apakah Kizaru mampu memberikan perlawanan kepada Luffy ketika dia sudah berubah wujud menjadi Gear 5. Diprediiksi Admiral Kizaru akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Gear 5, yang diketahui telah menumbangkan dan mempermalukan salah satu yonkou yaitu Kaido.

Terakhir, jika Luffy dan krunya berhasil meluluhlantakkan Admiral Kizaru beserta pasukannya, Sang Bos terakhir pada Arc EggHead diprediksi akan turun tangan. Kakek tua dengan jenggot putih serta bekas luka di kepalanya yaitu salah satu petinggi Pemerintah Dunia dengan julukan Gorosei yang bernama Jaygarcia Saturn.

Pada beberapa chapter lalu, Nakama pernah dikejutkan dengan kehadiran Gorosei satu ini. Tetapi kekuatan sang Kakek tidak perlu diragukan lagi, kita bisa melihatnya dengan mudah memerintah Fleet Admiral Sakazuki. Nah, itulah bocoran dan prediksi yang akan terjadi pada Chapter 1093. Jangan lupa nantikan pembahasan seputar One Piece selanjutnya.