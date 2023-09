Vidi Aldiano Umumkan Kena Kanker Ginjal Stadium 3

Jakarta, Beritasatu.com - Vidi Aldiano datang dengan kabar mengejutkan. Dirinya mengaku mengidap penyakit kanker ginjal stadium 3 meski sebelumnya telah dinyatakan sembuh dari penyakitnya itu.

Bahkan kini, penyakit kanker yang dideritanya telah menyebar kebagian tubuh lainnya yang membuat suami Sheila Dara Aisha ini sudah 3 tahun harus berjuang melawan penyakitnya itu.

"Sudah memasuki tahun ketiga dimana gue menjadi 'Cancer-warrior'. Jarang sebenernya mau update hal-hal seperti ini, tapi hari ini I just feel like sharing," ungkap Vidi memulai curhatnya di akun instagram pribadinya @vidialdiano yang dikutip Beritasatu.com, Selasa (19/9/2023).

Diterangkan Vidi, dirinya mengakui bahwa penyakit yang dialaminya merupakan titipan dari sang Pencipta yang membuatnya dirinya harus menjalani serangkaian pengobatan.

"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa tahun lalu, titipan Tuhan berupa kanker ini sudah menyebar ke beberapa titik, sehingga mengharuskan gue akhirnya punya appointment spa day ini tiap 3 minggu," tambah Vidi.

Pelantun tembang Lupakan Mantan itu menyatakan harus kuat melawan penyakitnya itu.

"Selama gue masih diberikan kekuatan untuk melawan penyakit ini, gue ga boleh cupu. Gue harus terus bisa living my life, dan bonusnya semoga terus bisa berkarya untuk bisa kasih senyuman ke kalian semua," tegasnya.

Vidi sendiri lalu juga mengharap doa dari para penggemarnya agar bisa sembuh dari penyakit kanker ginjal yang dideritanya kini.

"Wish me luck! #VidiComeback2023 sudah ada di depan mata. Gue harus sehat dan kuat, supaya bisa bikin kalian bangga sama karya terbaru gue! Love you all!," tandasnya.