xXx 4 dalam Pengembangan? Postingan Vin Diesel Bisa Jadi Petunjuk!

Jakarta, Beritasatu.com - Terakhir kali penonton melihat Vin Diesel berperan sebagai Xander Cage, dalam serial film xXx ialah di film ketiga xXx, xXx: Return of Xander Cage pada tahun 2017. Enam tahun dinantikan, film keempat dari franchise xXx tak kunjung dirilis.

Kabar baik bagi para penggemar xXx, perusahaan produksi The H Collective (THC) memberikan informasi bahwa film keempat xXx sedang dalam pengembangan. Dilaporkan Deadline, xXx 4 masuk dalam daftar produksi yang akan datang dari The H Collective, selain sekuel film horor superhero Brightburn.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa DJ Caruso (sutradara dalam film ketiga) akan kembali sebagai sutradara, dengan Vin Diesel bermain bersama Jay Chou (The Green Hornet) dan Zoe Zhang (Eternal Wave). Ada juga penundaan karena tuntutan hukum dari Weying Galaxy Entertainment, yang mengeklaim bahwa The H Collective dan Diesel melanggar kontrak mengenai hak produksi untuk xXx 4. Gugatan tersebut masih berlangsung, yang menyebabkan pembuatan film keempat xXx terus tertunda.

Sementara itu, sang bintang utama justru seolah memancing ekspektasi para penggemar dengan postingan-nya di sosial media. Vin Diesel sempat mengunggah foto kenangan dirinya bersama rekannya dalam Return of Xander Cage, yaitu Deepika Padukone, di India.

"Sangat bersyukur telah berkunjung ke begitu banyak negara yang indah, seperti India. Merasakan budaya mereka yang indah, saya seorang anak beruntung dari New York," tulis aktor tersebut.

Pada bulan Juni, Diesel juga mem-posting foto lain bersama Padukone, bintang Bollywood yang membuat debut Hollywood dalam Return of Xander Cage.

"@deepikapadukone adalah salah satu rekan favorit saya dalam bekerja. Dia membawa saya ke India dan saya sangat menyukainya," tulisnya bersama foto tersebut.

Film xXx pertama dirilis pada tahun 2002, menceritakan Xander Cage yang dibintangi Diesel, seorang penggemar olahraga ekstrem dan stuntman yang direkrut sebagai mata-mata super untuk National Security Agency (NSA). Sekuelnya, xXx: State of the Union, dirilis pada tahun 2005, tetapi Diesel dan Rob Cohen (sutradara asli) mundur karena tak setuju dengan naskah.

Diesel kembali ke franchise ini pada tahun 2017 untuk film ketiganya, yang turut dibintangi bintang-bintang papan atas, sekelas Kris Wu, Ruby Rose, Tony Jaa, Nina Dobrev, Toni Collette, Ariadna Gutierrez, Hermione Corfield, and Samuel L Jackson. Pesepak bola Neymar juga tampil sebagai kameo dalam film itu.

xXx: Return of Xander Cage meski mendapat ulasan yang bervariasi, tetap meraup sukses besar dalam pendapatan box office.

Menurut Box Office Mojo, xXx: Return of Xander Cage menghasilkan US$ 44,9 juta di Amerika Utara dan US$ 301,4 juta di wilayah lain. Pendapatan bersih dari film ini mencapai US$ 346,3 juta, berbanding anggaran produksi sebesar US$ 85 juta.