MVP Siapkan Konten Eksklusif untuk BTV

Penulis: Jayanty Nada Shofa | Editor: HE

Rabu, 20 September 2023 | 18:32 WIB URL berhasil di salin.

Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita (dua kiri), dan Founder MVP (Multivison Plus) Raam Punjabi (dua kanan), menunjukan perjanjian kerja sama, didampingi Direktur Utama B Universe Rio Abdurachman (kiri), dan Direktur Utama Tripar Multivision Plus Whora Anita Raghunath, saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di MVP Tower Jakarta, Rabu 20 September 2023. PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) atau yang dikenal sebagai MVP resmi bekerja sama dengan stasiun televisi BTV. Melalui kerja sama ini, konten-konten MVP termasuk sinetron, film, mini series, FTV, dan sitcom akan ditayangkan di BTV. (Beritasatu.com / Joanito De Saojoao)

