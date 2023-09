Lirik Lagu Payphone dari Maroon 5 Feat Wiz Khalifa dan Terjemahan

Jakarta, Beritasatu.com - Maroon 5 merupakan salah satu grup band yang namanya sudah terkenal di seluruh penjuru dunia, tak mengherankan mereka telah mengeluarkan lagu-lagu yang memanjakan telinga para pendengarnya.

Salah satu lagu yang banyak didengarkan berjudul Payphone dan dirilis sejak 2012. Tercatat, hingga Rabu (20/9/2023), video dari lagu tersebut telah ditonton lebih dari 850 juta kali di kanal Youtube resmi Maroon 5.

Lirik lagu Payphone menceritakan tentang rasa sedih dan marah dari seorang pria karena diabaikan oleh kekasihnya sendiri. Pria tersebut merasa menyesal karena membuang waktunya untuk menjalin hubungan yang sia-sia. Berikut adalah lirik lagu Payphone dari Maroon 5 lengkap dengan terjemahannya:

Lirik Lagu Payphone dan Terjemahannya

Chorus

I'm at a payphone trying to call home

Aku di telepon umum mencoba menelepon ke rumah.

All of my change I spent on you

Semua uang kembalianku kuhabiskan untukmu.

Where have the times gone?

Kemana perginya waktu?

Baby, it's all wrong

Sayang, semuanya salah.

Where are the plans we made for two?

Dimana rencana yang kita buat untuk dua orang?

Yeah, I, I know it's hard to remember

Ya, aku, aku tahu ini sulit untuk diingat.

The people we used to be

Orang-orang yang dulu pernah menjadi kita.

It's even harder to picture

Lebih sulit lagi untuk membayangkannya.

That you're not here next to me

Bahwa kamu tidak ada di sini di sampingku.

You say it's too late to make it

Anda bilang sudah terlambat untuk melakukannya.

But is it too late to try?

Tapi apakah sudah terlambat untuk mencoba?

And in our time that you wasted

Dan di waktu kami yang Anda sia-siakan.

All of our bridges burned down

Semua jembatan kami terbakar.

Pre-Chorus

I've wasted my nights

Aku sudah menyia-nyiakan malamku.

You turned out the lights

Anda mematikan lampu.

Now I'm paralyzed

Sekarang saya lumpuh.

Still stuck in that time, when we called it love

Masih terjebak di masa itu, saat kita menyebutnya cinta.

But even the sun sets in paradise

Tapi bahkan matahari terbenam di surga.

I'm at a payphone, trying to call home

Aku sedang di telepon umum, mencoba menelepon ke rumah.

All of my change I spent on you

Semua uang kembalianku kuhabiskan untukmu.

Where have the times gone?

Kemana perginya waktu?

Baby, it's all wrong

Sayang, semuanya salah.

Where are the plans we made for two?

Dimana rencana yang kita buat untuk dua orang?

Bridge

If "happy ever after" did exist

Jika "bahagia selamanya" memang ada.

I would still be holding you like this

Aku akan tetap memelukmu seperti ini.

All those fairy tales are full of shit

Semua dongeng itu penuh omong kosong.

One more fucking love song, I'll be sick, oh

Satu lagi lagu cinta sialan, aku akan sakit, oh

You turned your back on tomorrow

Anda berbalik besok.

'Cause you forgot yesterday

‘Karena kamu lupa kemarin.

I gave you my love to borrow

Aku memberimu cintaku untuk dipinjam.

But you just gave it away

Tapi Anda baru saja memberikannya.

You can't expect me to be fine

Kamu tidak bisa mengharapkan aku baik-baik saja.

I don't expect you to care

Aku tidak berharap kamu peduli.

I know I've said it before

Aku tahu aku sudah mengatakannya sebelumnya.

But all of our bridges burned down

Tapi semua jembatan kami terbakar.

I've wasted my nights

Aku sudah menyia-nyiakan malamku.

You turned out the lights

Anda mematikan lampu.

Now I'm paralyzed

Sekarang saya lumpuh.

Still stuck in that time

Masih terjebak pada waktu itu.

When we called it love

Saat kita menyebutnya cinta.

But even the sun sets in paradise

Tapi bahkan matahari terbenam di surga.

I'm at a payphone trying to call home

Aku di telepon umum mencoba menelepon ke rumah.

All of my change I spent on you

Semua uang kembalianku kuhabiskan untukmu.

Where have the times gone?

Kemana perginya waktu?

Baby, it's all wrong

Sayang, semuanya salah.

Where are the plans we made for two?

Dimana rencana yang kita buat untuk dua orang?

If "happy ever after" did exist

Jika "bahagia selamanya" memang ada.

I would still be holding you like this

Aku akan tetap memelukmu seperti ini.

And all those fairy tales are full of shit

Dan semua dongeng itu penuh omong kosong.

One more fucking love song, I'll be sick

Satu lagi lagu cinta sialan, aku akan sakit.

Now I'm at a payphone

Sekarang aku sedang berada di telepon umum.

Wiz Khalifa

Man, fuck that shit

Astaga, persetan.

I'll be out spending all this money while you sitting round

Saya akan keluar menghabiskan semua uang ini sementara Anda duduk-duduk.

Wondering why wasn't you who came up from nothing

Bertanya-tanya kenapa bukan kamu yang muncul dari ketiadaan.

Made it from the bottom, now when you see me I'm strutting

Berhasil dari bawah, sekarang saat kau melihatku, aku mondar-mandir.

And all of my cars start with a push of a button

Dan semua mobil saya menyala dengan menekan sebuah tombol.

Telling me the chances I blew up or whatever you call it

Memberitahuku kemungkinan aku meledak atau apa pun sebutannya.

Switched the number to my phone so you never could call it

Mengalihkan nomor ke telepon saya sehingga Anda tidak pernah bisa meneleponnya.

Don't need my name on my show you can tell it I'm ballin'

Tidak perlu namaku di acaraku, kamu bisa bilang kalau aku ballin'

Swish, what a shame could have got picked

Swish, sayang sekali bisa terpilih.

Had a really good game but you missed your last shot

Punya permainan yang sangat bagus tetapi Anda melewatkan tembakan terakhir Anda.

So you talk about who you see at the top

Jadi Anda berbicara tentang siapa yang Anda lihat di atas.

Or what you could have saw, but sad to say it's over for

Atau apa yang bisa Anda lihat, tapi sayangnya sudah berakhir.

Phantom pulled valet open doors

Phantom menarik pintu pelayan hingga terbuka.

Wiz like go away got what you was looking for

Wiz seperti pergi, dapatkan apa yang kamu cari.

Now it's me who they want, so you can go

Sekarang akulah yang mereka inginkan, jadi kamu boleh pergi.

And take that little piece of shit with you

Dan bawalah benda kecil itu bersamamu.

I'm at a payphone, trying to call home

Aku sedang di telepon umum, mencoba menelepon ke rumah.

All of my change I spent on you

Semua uang kembalianku kuhabiskan untukmu.

Where have the times gone?

Kemana perginya waktu?

Baby, it's all wrong

Sayang, semuanya salah.

Where are the plans we made for two?

Dimana rencana yang kita buat untuk dua orang?

If "happy ever after" did exist

Jika "bahagia selamanya" memang ada.

I would still be holding you like this

Aku akan tetap memelukmu seperti ini.

All those fairy tales are full of shit

Semua dongeng itu penuh omong kosong.

One more fucking love song, I'll be sick

Satu lagi lagu cinta sialan, aku akan sakit.

Now I'm at a payphone

Sekarang aku sedang berada di telepon umum.