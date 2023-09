Anime Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out Siap Hiasi Layar Bioskop Indonesia Bulan Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Film Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out akhirnya akan tayang di Indonesia setelah meraih sorotan penggemar anime di berbagai negara. Film ini awalnya telah dirilis di Jepang pada bulan Juni 2023 dan segera memikat hati penonton dengan cerita yang menggugah perasaan.

Film Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out mengisahkan perjalanan Kaede Azusagawa, seorang gadis yang harus menghadapi ancaman pembunuhan dan mengalami gangguan disosiatif yang membuatnya kehilangan ingatan. Cerita yang mendalam ini berhasil mencuri perhatian penonton di seluruh dunia.

Menurut informasi yang diunggah oleh akun Instagram CGV Indonesia, film ini akan resmi tayang di bioskop Tanah Air pada bulan Oktober mendatang. Tanggal pastinya? Anda tidak perlu menunggu terlalu lama, karena Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out akan bisa disaksikan mulai tanggal 13 Oktober 2023 di seluruh bioskop CGV di Indonesia.

"Yuk, tungguin kisah Kaede Azusagawa di Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out, tayang mulai 13 Oktober 2023 di CGV," tulis akun resmi CGV Indonesia.

Meskipun tanggal tayangnya baru akan datang pada 13 Oktober 2023, tetapi Anda sudah bisa mulai mempersiapkan diri karena tiketnya sudah mulai dijual. Namun, detail mengenai pembelian tiket mungkin masih perlu sedikit kesabaran karena informasi lebih lanjut belum diumumkan.

“Tiket bisa dibeli di CGV. Tungguin info selanjutnya ya!” pungkas CGV Indonesia.

Film anime ini memaparkan perjuangan Kaede Azusagawa yang harus menghadapi serangkaian peristiwa traumatis, termasuk ancaman pembunuhan, intimidasi, dan kehilangan ingatan total. Selama dua tahun berikutnya, Kaede harus beradaptasi menjadi pribadi yang benar-benar baru dan harus bersembunyi dari dunia luar.

Beruntungnya, ia mendapat dukungan penuh dari kakak laki-laki dan beberapa teman barunya yang tulus ingin membantunya pulih kembali. Namun, proses penyembuhan ini tidak datang tanpa konsekuensi, karena Kaede harus melepaskan kenangan selama dua tahun tersebut.

Bagaimana kelanjutan kehidupan Kaede setelah berhasil pulih? Jawabannya hanya bisa Anda temukan dengan menyaksikan film Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out di bioskop. Jadi, jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk merasakan kisah mengharukan ini. Segera dapatkan tiketnya dan siap-siap untuk menyaksikan petualangan Kaede yang penuh makna ini di layar lebar!