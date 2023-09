Ini 6 Mantan Taylor Swift yang Jadi Inspirasi Lagunya

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang pop dunia Taylor Swift selalu menjadi sorotan media, berkat segudang bakat musiknya yang luar biasa. Tetapi, ia juga memiliki kisah cinta yang tak luput dari drama dengan para mantannya.

Taylor Swift pernah menjalin hubungan dengan rekan seprofesinya, seperti Joe Jonas, Calvin Harris dan Harry Styles yang berakhir patah hati.

Meski begitu, ia mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk menciptakan musik yang mendalam dan menggetarkan jutaan hati penggemarnya di seluruh dunia.

Berikut ini deretan mantan Taylor Swift dengan kisah cintanya yang tak berlangsung lama, dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (21/9/2023).

Joe Jonas (Juli 2008 - Oktober 2008)

Kisah cinta pertama Taylor Swift yang mencuri perhatian dunia adalah dengan Joe Jonas dari band pop rock Jonas Brothers. Hubungan mereka dimulai pada Juli 2008, tetapi sayangnya, berakhir pada Oktober 2008.

Meski terbilang singkat, Joe Jonas menjadi inspirasi bagi Swift untuk menciptakan lagu Forever & Always.

Taylor Lautner (Agustus 2009 - Desember 2009)

Mantan Taylor Swift paling terkenal juga termasuk aktor Taylor Lautner dari film Twilight. Mereka mulai berkencan pada Agustus 2009 dan berpisah pada Desember 2009.

Hubungan yang singkat ini, telah menghasilkan beberapa lagu indah, seperti Back to December yang selalu melekat di telinga para penggemar Taylor Swift.

John Mayer (November 2009 - Februari 2010)

Hubungan hasil cinlok saat terlibat proyek di lagu Half of My Heart dengan John Mayer lagi-lagi juga cukup singkat. Keduanya berkencan sebentar dari November 2009 hingga Februari 2010.

Mereka berpacaran ketika John Mayer berusia 32 tahun dan Taylow Swift masih 19 tahun. Kisah cinta ini mendorong Taylor Swift untuk menciptakan lagu Dear John, Ours, Superman, The Story of Us, dan Would've, Could've, Should've.

Pada akhir 2010, Taylor Swift terlibat dalam hubungan dengan aktor Jake Gyllenhaal. Mereka mulai berkencan pada Oktober 2010 dan berpisah pada Januari 2011.

Banyak lagu yang dihasilkan Taylor Swift untuk menggambarkan hubungan mereka, seperti We Are Never Ever Getting Back Together, I Almost Do, State of Grace, The Moment I Knew, dan All Too Well yang berada di album Red.

Harry Styles (Desember 2012 - Januari 2013)

Asmara yang hanya berlangsung selama satu bulan ini juga menjadi diperbincangkan publik. Harry Styles, anggota One Direction itu menyatakan cintanya dengan Taylor Swift pada Desember 2012, tetapi harus kandas pada Januari 2013. Kisah tersebut menginspirasi lagu-lagu seperti I Knew You Were Trouble dan Style.

Calvin Harris (Maret 2015 - Juni 2016)

Setelah Harry Styles, Taylor Swift kemudian menjalin hubungan dengan DJ terpopuler, Calvin Harris, dari Maret 2015 hingga Juni 2016.

Mereka mulai mengungkap ke publik di acara Billboard Music Awards 2015. Meski hubungan ini berjalan cukup lama, mereka pada akhirnya harus berpisah.