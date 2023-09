Rayakan 15 Tahun Anniversary The Dark Night, Ini Deretan Film Batman Terbaik Versi Rotten Tomatoes

Jakarta, Beritasatu.com - Sebelum film MCU (Marvel Cinematic Universe) berlalu-lalang dilayar lebar maupun layar kaca dunia. DC Universe sudah lebih dahulu populer dengan sederet superhero kebanggaannya, salah satunya superhero Batman.

Hampir seluruh masyarakat di dunia mengenal superhero fiksi Batman dan musuh bebuyutannya Joker, yang identik dengan kostum hitam layaknya kelelawar dan kostum badut seram.

Percaya atau tidak, sudah 15 tahun sejak Batman berpatroli di jalanan Chicago untuk pembuatan film The Dark Knight. Film superhero yang disutradarai oleh Christopher Nolan ini dirilis pada 18 Juli 2008.

ADVERTISEMENT

The Dark Knight adalah seri kedua dalam trilogi Batman karya Nolan, setelah Batman Begins (2005) dan sebelum The Dark Knight Rises (2012). The Dark Knight menampilkan karakter ikonik DC Comics, Batman.

Film ini mengeksplorasi tantangan psikologis dan moral yang dihadapi Batman (diperankan oleh Christian Bale) saat ia mencoba melindungi Gotham dari kekacauan yang disebabkan oleh Joker (diperankan oleh Heath Ledger).

The Dark Knight (2008) juga didapuk sebagai film terbaik dari trilogi superhero Batman. Hingga saat ini, terdapat beberapa film dan serial tentang Batman yang tentunya dengan alur cerita dan pemerannya yang beragam.

Untuk merayakan 15 tahun anniversary of The Dark Knight, mari bernostalgia lagi dengan berbagai film dan serial Batman yang pernah dibuat dan ditayangkan di seluruh dunia.

Nah, berikut deretan film Batman terbaik berdasarkan rating, review penonton, dan kritikus film di situs ternama Rotten Tomatoes.