Perankan Ben Beckman, Akting Laudo Liebenberg Dikritisi Fan One Piece

Jakarta, Beritasatu.com - One Piece live action hingga saat ini masih menjadi perbincangan seru di kalangan pengemarnya. Tidak hanya alur cerita, tetapi pemilihan tokoh juga tak luput dari pembahasan.

Salah satunya adalah aktor yang memerankan Ben Beckman. Ketika semua orang merasa terkesima dengan Mackenyu Arata ataupun Inaki Godoy, reaksi berbeda muncul untuk karakter Ben.

Dalam anime, Ben Beckman digambarkan sebagai karakter yang sangar, tegas, dan kuat. Dia juga adalah wakil kapten dari Red Haired Pirates, dan menurut konfirmasi dari Eiichiro Oda, pencipta One Piece, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan kaptennya, Gol D Roger.

Oda juga mengonfirmasi bahwa Ben Beckman memiliki IQ tertinggi di East Blue. Meskipun Ben Beckman belum muncul terlalu banyak dalam manga dan anime, dia tetap menjadi karakter yang menarik bagi penggemar.

Namun, dalam versi live action One Piece, penampilan Ben Beckman menghadapi banyak kritik dari netizen, terutama penggemar One Piece di Indonesia. Beberapa komentar negatif terkait dengan perubahan fisik dan penampilan pemeran Ben Beckman dalam live action. Beberapa mengatakan bahwa aura sangar Ben Beckman hilang, dan wajahnya terlihat lebih lemah. Bahkan, ada yang memberikan julukan baru kepada pemeran ini, yaitu Ben Fatman.

Ben Beckman dalam One Piece Live Action diperankan oleh Laudo Liebenberg, seorang aktor dan musisi asal Afrika Selatan yang lahir pada tahun 1984. Laudo mungkin memiliki alasan khusus mengapa dia menerima peran ini, dan salah satunya bisa saja untuk mewakili Afrika Selatan dalam proyek live action One Piece. Lokasi syuting One Piece Live Action juga berada di Cape Town, Afrika Selatan.

Sayangnya, peran Ben Beckman dalam live action ini kurang mendapatkan sorotan dibandingkan dengan beberapa anggota kru Akagami lainnya, seperti Lucky Roo dan Yasopp. Hal ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya apakah Laudo Liebenberg masih layak untuk memerankan karakter Ben Beckman sebagai wakil kapten dari Red Haired Pirates.

Penonton yang merasa kecewa masih mengharapkan sesuatu berubah saat live action One Piece musim kedua tayang.