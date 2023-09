Rekomendasi Film dengan Rating Tertinggi, Wajib Ditonton!

Jakarta, Beritasatu.com - Netflix merupakan salah satu platform streaming yang menyajikan beragam film untuk memanjakan mata para penontonnya.

Film dengan berbagai genre dan cerita seru dihadirkan pada platform tersebut yang juga banyak mendapatkan rating tertinggi. Apa saja film tersebut? Ini daftarnya.

Extreme Job

Film Korea satu ini menghadirkan perpaduan menghibur antara komedi dan aksi yang berhasil menyatukan elemen-elemen tersebut dalam satu paket yang mengasyikkan.

Extreme Job berkisah tentang sekelompok polisi yang menggunakan restoran ayam goreng sebagai kedok mereka untuk melakukan penyamaran dan menjalankan misi penyelidikan terhadap sebuah kelompok narkoba.

ADVERTISEMENT

Namun, para polisi itu dengan cepat menyadari bisnis ayam goreng mereka tiba-tiba menjadi sangat ramai, yang mengakibatkan sejumlah masalah lucu dan situasi tegang selama pelaksanaan tugas.

Peaky Blinders

Menceritakan tentang geng pemuda perkotaan Peaky Blinders, film ini mengambil latar belakang di Birmingham, Inggris, setelah Perang Dunia I dan mengikuti keluarga Shelby yang berpengalaman di dunia kejahatan.

Serial itu dikenal dengan karakter-karakter yang ikonik seperti Tommy Shelby (diperankan oleh Cillian Murphy) yang merupakan tokoh utama dengan ambisi besar. Diikuti Helen McCrory, dan Tom Hardy yang sempurna menghidupkan film ini. Geng Peaky Blinders juga dikenal karena gaya kostum yang khas, termasuk topi berduri.

BACA JUGA Rayakan 15 Tahun Anniversary The Dark Night, Ini Deretan Film Batman Terbaik Versi Rotten Tomatoes

All of Us Are Dead

Bagi Anda yang menyukai film zombie, All of Us Are Dead bisa menjadi pilihan yang tepat. Film yang rilis pada 2022 ini disutradarai oleh Lee Jae Gyu.

Diambil dari webtoon populer dengan judul yang sama, serial tersebut menggabungkan elemen drama sekolah dengan zombie yang menegangkan.

Cerita berpusat pada sekelompok siswa sekolah menengah atas (SMA), ketika wabah zombie tiba-tiba menyebar dan menyerang sekolah, menyebabkan mereka terjebak di sana. Bisakah sekelompok pelajar itu bertahan hidup?

A Quite Place

Salah satu rekomendasi film yang menegangkan adalah A Quite Place, dengan penuh adegan kejar-kejaran film ini menghadirkan konsep yang unik dalam genre horor.

Film yang dirilis pada 2018 itu disutradarai oleh John Krasinski. A Quite Place juga cocok ditonton bersama orang tua, suami atau istri Anda, karena salah satu tema yang diangkat adalah tentang pengorbanan di dalam satu keluarga.

Kisahnya berlangsung di masa depan pasca apocalypse, makhluk asing yang sangat peka terhadap suara yang telah menginvasi Bumi.

Keluarga Abbott, yang diperankan oleh Emily Blunt, John Krasinski, dan anak-anak mereka, harus bertahan hidup dalam keheningan total.

Mereka juga tidak diperbolehkan bicara atau mengeluarkan suara apa pun jika ingin selamat dari makhluk tersebut. Film ini juga menghadirkan A Quiet Place Part II, sekuel langsung dari A Quiet Place yang melanjutkan kisah keluarga Abbott dalam dunia yang penuh bahaya.