7 Drama Korea dengan Rating Tertinggi yang Wajib Ditonton!

Jakarta, Beritasatu.com - Drama Korea menjadi salah satu produk industri yang paling diminati dari Negeri Gingseng, yang kini banyak hadir di Netflix.

Tidak sedikit kita temui drama Korea yang bisa ditonton pada platform streaming tersebut, mulai dari drama lawas hingga terbaru. Berikut rekomendasi drama Korea yang berhasil memperoleh rating tertinggi di Netflix.

The Glory

Drama ini menceritakan tentang Moon Dong Eun (diperankan Song Hye Kyo), seorang korban perundungan yang dilakukan oleh Park Yeon Jin (Lim Ji-yeon) selama masa sekolahnya.

Meski telah merundung, Park Yeon Jin terlihat bahagia dan tidak pernah merasa bersalah atas segala tindakannya. Secara tiba-tiba, Moon Dong Eun datang sebagai neraka bagi Park Yeon Jin dan keempat pelaku lainnya. Dia kemudian membalaskan dendam yang selama ini telah dipersiapkan dengan matang.

ADVERTISEMENT

Dibagi menjadi dua season, season kedua selanjutnya bercerita tentang upaya Moon Dong Eun untuk membalaskan kisah pahitnya kepada para pelaku. Aksi balas dendam yang belum tercapai di season pertama akan diperlihatkan pada season kedua.

Moon Dong-eun sebagai orang yang tumbuh dengan trauma di masa lalunya ini terlihat tak gentar dalam melaksanakan niatmya untuk balas dendam. Balas dendamnya dimulai dengan membuat para pelaku merasa terancam atas kehadiran dirinya. Bahkan, terungkapnya Park Yeon Jin yang terlibat dalam insiden pembunuhan Myeong O yang juga menjadi korban perundungan memicu fakta berbagai kejahatan yang pernah dilakukannya.

Serial drama ini berhasil meraih popularitas di Netflix secara global. Tak hanya Song Hye Kyo, The Glory juga ditaburi artis papan atas lainnya, seperti Lee Dohyun, Lim Ji-yeon, Jung Sung-il, Park Sung Hoon.

Crash Course in Romance

Berkisah tentang hubungan romansa antara dua karakter utama yang memiliki kepribadian berbeda, drama ini menampilkan aktor terpopuler Korea yaitu, Jeon Do Yeon, Lee Bong-ryun, On Eui-shik, Shin Jae-ha dan Ro Yoon-seo.

Nam Haeung Sun (Jeon Do Yeon) adalah mantan atlet bertemu dengan Choi Shi Yeol (Jung Kyung-ho) yang merupakan seorang pengajar di sebuah tempat kursus matematika terkenal. Keduanya bertemu di sana.

Putri dari Nam Haeung Sun merasa kesulitan dalam memahami pelajaran dan juga ingin menjadi murid Choi Shi Yeol. Cerita cinta yang indah namun penuh dengan kejutan tak terduga hadir dalam drama ini.

Celebrity

Drama Korea dengan rating 7.4/10 ini berkisah tentang kehidupan para selebriti. Seo Ah Ri (Park Gyu-Young) sebagai pemeran utama mencoba peruntungannya memasuki dunia hiburan yang penuh dengan kemewahan.

Bermula ketika Oh Min Hye (Jun Hyo Sung) sebagai teman dekat Seo Ah Ri semasa sekolahnya yang memintanya untuk menjadi seorang influencer. Seo Ah Ri akhirnya setuju.

Kemudian, Seo Ah Ri bertemu dengan Han Joon Kyung (Kang Min-Hyuk), seorang Chief Executive Officer (CEO) produk kosmetik terkenal yang gila bekerja. Namun, ternyata dia menyukai sosok Seo Ah Ri.

Doctor Cha

Bercerita tentang kehidupan keluarga Cha Jeong-suk (Uhm Jung-hwa) yang menikah dengan Seo In-ho (Kim Byun-chul), seorang kepala ahli bedah di sebuah rumah sakit.

Seo Ih-ho memiliki sifat yang keras dan sensitif, sementara Cha Jeong-suk adalah seorang dokter yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga selama 20 tahun.

Kabar perselingkuhan suaminya dengan salah satu dokter di rumah sakit yang sama membuat Cha Jeong-suk kembali mengikuti ujian dokter, dan berniat memulai karirnya sebagai dokter kembali. Keputusan Cha Jeong-suk pada akhirnya akan memengaruhi kehidupan rumah tangganya.

BACA JUGA Tampil Memukau di Drakor The Glory, Shin Ye Eun Tuai Pujian

The Heavenly Idol

Drama yang tayang pada 15 Februari ini diperankan Kim Min Kyu dan Go Bo-Gyeol, yang berhasil mencetak rating tinggi sebesar 8,9/10.

Bercerita tentang seorang pendeta tinggi Pontifex bernama Rembrary (Kim Min Kyu) dari dunia lain yang melayani Dewi Redrin. Dia tiba-tiba terjebak dalam tubuh seorang idol bernama Woo Yeon-woo, diperankan oleh orang yang sama.

Ketika terbangun dalam tubuh sang idol, Rembrary tidak memiliki kemampuan apa pun sebagai seorang idol. Dia mengakui tidak bisa menari ketika grupnya sedang tampil.

Tindakannya itu menarik banyak perhatian dan mengangkat kembali nama grup Wild Animal yang hampir saja bubar. Drama The Heavenly Idol yang mengangkat genre romansa ini dapat kalian tonton di Netflix.

Alchemy of Souls 2

Melanjutkan cerita sebelumnya, Alchemy of Souls 2 menceritakan kematian Jang Uk (Lee Jae Wook) menjadi momen yang sangat menyayat hati.

Selain itu, asal-usul Mu Deok dan segala adegan tokoh lain juga menjadi hal tersendiri yang sangat menarik. Alchemy of Souls 2 salah satu drama korea terbaik pada 2023 dengan rating mencapai 9/10 di Netflix.

The Good Bad Mother

Masuk ke dalam daftar drama Korea terbaik pada 2023, The Good Bad Mother mendapat rating 8.9/10 di Netflix. Drama ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu yang menyentuh hati.

Diperankan oleh Ra Mi Ran, dia itu mendidik putranya, Kang Ho (Lee Do Hyun) dengan tegas dan keras. Namun, ketika sang anak tumbuh dewasa dan menjadi jaksa terkenal, kepribadiannya menjadi dingin.

Suatu hari, dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkanya kehilangan ingatan dan kembali menjadi seorang anak berusia 7 tahun.