Diduga Mualaf, Ini Profil Menarik Taz Skylar Pemeran Sanji di One Piece Live Action

Jakarta, Beritasatu.com - Taz Skylar, pemeran Sanji dalam One Piece Live Action kembali menuai sorotan netizen. Hal itu karena unggahannya di akun Twitter pribadinya yang sukses memicu perbincangan di dunia maya.

Taz Skylar membagikan sebuah unggahan yang berisikan kalimat basmalah, "Bismillah Hir Rahman Nir Rahim," melalui akun Twitter @skylar_taz miliknya. Tak disangka, unggahan tersebut mencuri perhatian banyak orang.

Hingga saat itu, unggahan ini telah dilihat lebih dari 3 juta kali dan disukai 16.000 orang. Bahkan, kolom reply di bawah unggahan tersebut juga ramai, dengan lebih dari 900 balasan dan lebih dari 6.000 retweet.

BACA JUGA One Piece Live Action Siap Diproduksi hingga 12 Season

ADVERTISEMENT

Namun, alasan Taz Skylar mem-posting kalimat basmalah tersebut belum diketahui. Banyak netizen yang mulai berspekulasi bahwa Taz mualaf. Namun, ada pula yang menganggap sang aktor memiliki keturunan Arab.

Taz Skylar sebenarnya bukanlah sosok baru di dunia hiburan. Ia mulai dikenal luas ketika memerankan karakter Sanji dalam serial live action One Piece yang ditayangkan di Netflix. Sanji adalah seorang anggota Topi Jerami yang berperan sebagai koki kapal dan salah satu tokoh terkuat dalam kru yang dipimpin oleh Luffy.

Taz Skylar lahir pada tanggal 5 Desember 1995 dan merupakan seorang aktor, penulis skenario, serta produser film. Ia tumbuh besar di Kepulauan Canary, Afrika, dan memiliki darah campuran Arab-Inggris. Ayahnya, Hassan Skyla, berasal dari Lebanon, sementara ibunya, Gwen Yassin, adalah seorang wanita asal Inggris.

Meskipun begitu, hingga saat ini belum ada sumber kredibel yang mengulas lebih lanjut mengenai agama dan kepercayaan yang dianut oleh Taz Skylar.

Sebelum terjun ke dunia akting, Taz Skylar juga aktif sebagai penulis naskah dan bermain di panggung teater. Ia telah menulis dan bermain dalam beberapa produksi teater, termasuk The Reserves pada tahun 2018. Debut panggung teaternya adalah saat ia memerankan karakter Miles di The Park Theatre.

Keaktifan Taz Skylar dalam dunia akting juga dibuktikan melalui produksi film pendek sejak tahun 2015. Salah satu film pendek yang ia bintangi adalah Venom dan Beautiful. Taz Skylar bahkan menjadi sutradara dalam film pendek Multi Facial yang berhasil meraih penghargaan sebagai Best Motion Picture di People's Choice Award pada tahun 2018.

Puncak karier aktingnya terjadi ketika ia berperan dalam film aksi kriminal Villain pada tahun 2020, di mana ia memerankan karakter Jason. Selain itu, Taz Skylar juga terlibat dalam beberapa produksi lainnya seperti Boiling Point (2021), The Deal (2022), dan serial The Lazarus Project (2022). Peran terbaru Taz Skylar adalah sebagai Sanji dalam adaptasi live action One Piece yang ditayangkan pada tahun 2023.

BACA JUGA Pertarungan Sengit Akan Terjadi di One Piece Chapter 1093, Ini Bocorannya

Tak hanya berbakat dalam dunia akting, Taz Skylar juga memiliki minat dalam beberapa olahraga ekstrem, seperti panjat tebing, terjun payung, mendaki gunung, surfing, dan bahkan taekwondo. Kesibukannya dalam berolahraga sering ia bagikan melalui akun Instagram pribadinya @taz_skylar.

Dengan prestasi dan ketokohan yang semakin bertambah, Taz Skylar menjadi salah satu aktor muda berbakat yang patut diperhitungkan di industri hiburan. Meskipun begitu, ia tetap menjaga privasinya dengan baik, termasuk mengenai aspek agama dan kepercayaannya yang belum banyak diketahui publik.