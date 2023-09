Keluarga Besar Larang Grup Band T'Koes Bawakan Lagu-lagu Koes Plus

Jakarta, Beritasatu.com – Putra dan putri personel grup band legendaris Koes Plus mengeluarkan pengumuman terbuka melalui media sosial dengan melarang grup band T'Koes membawakan lagu-lagu Koes Plus dalam setiap penampilannya. Hal ini disampaikan keluarga besar Koes Plus yang diwakili oleh Sari Koeswoyo mewakili (alm) Yok Koeswoyo yang merupakan personel band Koes Plus.

Dalam video yang didengar Beritasatu.com, Minggu (24/9/2023), terucap,"Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Jumat tanggal 22 September 2023 Kami keluarga besar Koes Plus, saya David Koeswoyo mewakili keluarga almarhum Yon Koeswoyo, Damon Koeswoyo mewakili keluarga Tony Koeswoyo, Rico mewakili keluarga Murry, Sari Koeswoyo mewakili Yok Koeswoyo. Yang sudah memberikan mandat kepada kami menyatakan, bahwa terhitung sejak hari ini keluarga besar Koes Plus melarang dan tidak memberikan izin kepada band T'Koes untuk membawakan karya cipta dari keluarga besar Koes Plus."

Tak hanya melarang grup band T'Koes membawakan lagu-lagu karya Koes Plus, pihak keluarga besar Koes Plus juga melarang grup band pelestari lagu-lagu Koes Plus lainnya membawakan lagu grup band legendaris Indonesia itu.

"Kami tidak tebang pilih. Hal ini kami lakukan agar menjadi pembelajaran untuk kita semua, serta khususnya band-band pelestari di mana pun berada di seluruh Indonesia," kata Sari Koeswoyo.

Sari menyebutkan, pelarangan grup band T'Koes dan sejumlah band pelestari lagu-lagu Koes Plus ini dilakukan karena kurangnya adab para penyanyi lagu-lagu Koes Plus dengan menggunakan lagu karya Koes Plus.

"Ini bukan perkara uang atau royalti ya. Ini masalah yang berulang terkait attitude. Saat ini, kesabaran kami sudah habis, makanya kami melarang mereka menggunakan lagu-lagu Koes Plus," tambah Sari.

David juga menyatakan, banyak grup band yang membawakan lagu-lagu Koes Plus untuk kepentingan komersial tetapi tidak meminta izin kepada pihak keluarga besar sehingga pelarangan ini akhirnya dikeluarkan.

"Kami bangga dengan band pelestari yang memiliki adab yang baik, tahu etika, dan paham aturan," sambung David.