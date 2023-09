Ini Tanggapan Band T'Koes atas Pelarangan Menyanyikan Lagu Koes Plus

Jakarta, Beritasatu.com - Pelarangan grup band T'Koes dan sejumlah band pelestari lagu-lagu Koes Plus oleh keluarga besar Koes Plus ditanggapi pasrah oleh grup band yang digawangi oleh Agusta Marzati, Fajaru Al Azhari, Galifa Al Baladi, dan Jim Qory Al Ghifari itu.

Hal itu yang membuat T’Koes kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besar Koes Plus yang diungkapkan dalam akun youtube Inpopedia.id yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (24/9/2023).

"Kami minta maaf sebesar-besarnya yang membuat Mas Rico Mury dan keluarga Koes Plus kecewa, sekali lagi saya minta maaf untuk masalah ini," ujar Agusta mewakili T'Koes.

Diterangkan, pihaknya juga terus belajar terkait hak cipta karena sebagian lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu Koes Plus.

"Yang jelas kami sangat concern banget sama hak cipta. Dan saya terus belajar dan terus bertanya bagaimana kami harus melaksanakan itu (bayar royalti). Karena selain membawakan lagu orang lain kami juga membawakan lagu sendiri. Selama ini pun kami melaksanakan itu (membayar royalti)," tambahnya.

T'Koes mengakui memang kerap membawakan lagu--lagu Koes Plus dalam setiap penampilannya. Agusta mengaku bukan hanya lagu Koes Plus yang mereka bawakan tetapi lagu para aris legenda yang lain.

"Kita juga punya karya yang juga kita nyanyikan. Maka itu kami concern terhadap hak cipta dan royalti itu, kami juga membantu Wami (Wahana Musik Indonesia) menyosialisasikan dan mengajak teman-teman musisi lain seperti band cover yang lain untuk sama-sama menjalankan kewajiban agar ini bisa berjalan dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Sari Koeswoyo bersama perwakilan anak personel Koes Plus yang lain melarang T'Koes dan sejumlah musisi pelestari lagu-lagu Koes Plus untuk menyanyikan lagu-lagu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh ayah mereka yang tergabung di Koes Plus.