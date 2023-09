Lee Sang Yeob Konfirmasi Rencana Pernikahannya dengan Non-Selebritas

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor tampan Lee Sang Yeob sepertinya siap melepas masa lajang tahun depan. Diketahui, aktor Love Affair In The Afternoon akan segera menikahi non-selebritas pada Maret 2024 mendatang.

Mengutip laman Soompi, Senin (25/9/2023) menanggapi laporan tersebut, agensi Sang Yeob merilis pernyataan berikut:

BACA JUGA Hadirkan Akhir Mengharukan, Penonton Ingin Drakor Moving Lanjut Musim Kedua

Halo. Ini adalah UB Management Group agensi aktor Lee Sang Yeob.

ADVERTISEMENT

Kami ingin menyampaikan posisi kami mengenai laporan pernikahan aktor Sang Yeob mulai hari ini. Seperti diberitakan hari ini, memang benar Sang Yeob saat ini sedang mempersiapkan pernikahan dengan calon pengantin non-selebritasnya pada bulan Maret tahun depan.

Namun, karena mereka baru mulai mempersiapkan pernikahannya, kami mohon pengertiannya bahwa kami belum bisa memberikan informasi detailnya. Setelah jadwal spesifik dikonfirmasi, kami akan memberi tahu Anda lagi.

Terima kasih.

BACA JUGA Review Film Sleep Call, Bukan Kisah Rama Shinta Biasa

Lee Sang Yeob sendiri memulai debutnya pada tahun 2007 melalui drama A Happy Woman. Tidak hanya itu, Lee Sang Yeob juga membintangi berbagai proyek termasuk Eve, On the Verge of Insanity, dan Once Again serta drama siaran My Lovely Boxer.