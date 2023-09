Lirik Lagu Sprinter dan Terjemahan dari Central Cee & Dave yang Viral di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Sprinter yang dibawakan Central Cee & Dave menjadi viral di sosial media. Lagu yang resmi dirilis pada 18 Maret 2023 ini berhasil digunakan sebagai dance challenge “One Hundred Eaters” di TikTok yang banyak diikuti influencer.

Lagu ini merupakan single kedua dari album Split Decision, yang diproduseri banyak musisi ternama, seperti Jo Caleb, Johny Leslie, Dave, Jim Legxacy, Kyle Evans dan TR The Producer. Berikut lirik lagu Sprinter dari Central Cee & Dave beserta terjemahannya.

Lirik Lagu Spring dari Central Cee & Dave

The mandem too inconsiderate

Five-star hotel, smoking cigarette

Mixin' codeine up with the phenergan

She got thick but she wanna get thin again

Drinkin' apple cider vinegar

Wearin' Skim 'cause she wanna be Kim and 'em

Uh, alright

I know that you're bad, stop actin' innocent

We ain't got generational wealth

It's only a year that I've had these millions

My whip could've been in the Tokyo Drift 'cause it's fast and furious

I went from the Toyota Yaris to Urus

They had their chance but blew it

Now this gyal want me in her uterus

Fuck it, I'm rich, let's do it (fuck it)

Take a look at these diamonds wrong

It's a life of squintin', can't just stare

With bae through thick and thin

She already thick, so I'm halfway there

Brown and bad

Couldn't change my mind, I was halfway there

One hundred meters, huh

I just put nine gyal in a Sprinter (uh)

One hundred eaters

They won't fit in one SUV (nah)

S-O-S, somebody rescue me

I got too many gyal, too many-many gyal, I got

They can last me the next two weeks (uh, huh)

Alright, like send the address through please

SUV, the outside white

The inside brown like Michael Jack

More time man build a line and trap

Spend like I don't even like my stack

Pistol came on a Irish ferry

Let go and it sound like a tap dance

The way that I ball

No yellow, the ref have to give me a black card

Who did what we're doin' with rap?

Man couldn't sell out his show after all them years of doin' the cap

Sprinter, two gyal in a van

Inter, two man in Milan

Heard one of my tings datin' P. Diddy

Need twenty percent of whatever she bags

Outside, my head in my hands

I told her my name is Cench

She said "no, the one on your birth certificate"

Your boyfriend ran from that diamond test

'Cause they wasn't legitimate (nah)

She Turkish-Cypriot but her curves Brazilian

I want her and bro wants her affiliate

I'm cheap, still hit a chick like "yo, can I borrow your Netflix?"

She a feminist, she think I'm sexist

Twistin' my words, I think she dyslexic

Give me my space, I'm intergalactic

Before I give you my Insta password

I'll give you the pin to my AmEx

Huh, alright

This ain't stainless steel, it's platinum

Dinner table, I got manners, huh

T-shirt tucked in, napkin

"Still loadin'" that's the caption

I've only amounted a minimal fraction

Eat good, I got indigestion

Bare snow in my hood, no Aspen

Can't get rid of my pain with Aspirin

Dave just came in a Aston, I'm makin' that Maybach Music (Maybach Music)

They're tryna insult my intelligence, sometimes I may act stupid

I never went Uni, I been on a campus selling cocaine to students

If bro let the drumstick beat

Then something gon' leak, we ain't playin' exclusives

Take a look at these diamonds wrong

It's a life of squintin', can't just stare

With bae through thick and thin

She already thick, so I'm halfway there

Brown and bad

Couldn't change my mind, I was halfway there

One hundred meters, huh

I just put nine gyal in a Sprinter

One hundred eaters

They won't fit in one SUV (nah)

S-O-S, somebody rescue me

I got too many gyal, too many-many gyal, I got

They can last me the next two weeks (uh, huh)

Alright, like send the address through please

Fire for a wife beater

Can't rock with that, I ain't wearin' a vest

Man have to send her therapy

She got a E cup bra, a lot on her chest

I'm in Jamaica, Oracabess'

Hit a lick, went Cash Converters

That don't work, it's pawn, no chess

I'm doin' more and talkin' less

I love chillin' with broke bitches

Man book one flight and they all impressed

I'm in the G63

The car hug me like a friend through twist and turns

Man livin' for nyash and dyin' for nyash, it's fucked

Don't know which one's worse, I'm fucked

Bags in his and hers

What's hers is hers, what's mine is too

Heard that girl is a gold digger

It can't be true if she dated you

AP baby blue, paper's pink

I'd probably hate me too

You ever spent six figures and stared at bae like

"Look what you made me do"?

Yeah, (alright) started with a Q, didn't wait in line

Weird, I'm askin' my Blasian one

"Why you so focused on your Asian side?"

I know that the jack boys pray that they get to the clubs and Dave's inside

Terjemahan Lirik Lagu Sprinter

Mandem Nya terlalu ugal-ugalan

Hotel bintang lima, merokok

Campurkan kodein dengan fenergan

Dia menjadi tebal tetapi dia ingin menjadi kurus lagi

Minum cuka sari apel

Pakailah Skim karena dia ingin menjadi Kim dan mereka

Eh, baiklah

Aku tahu kamu jahat, berhentilah bersikap tidak bersalah

Kami tidak memiliki kekayaan generasi

Hanya setahun saya sudah memiliki jutaan ini

Cambukku bisa saja ada di Tokyo Drift karena cepat dan ganas

Saya beralih dari Toyota Yaris ke Urus

Mereka mempunyai peluang tetapi gagal

Sekarang gadis ini menginginkanku di dalam rahimnya

Persetan, aku kaya, ayo kita lakukan (persetan)

Lihatlah berlian ini salah

Ini kehidupan yang menyipitkan mata, tidak bisa hanya menatap

Dengan bae melalui tebal dan tipis

Dia sudah tebal, jadi aku sudah setengah jalan

Coklat dan buruk

Tidak bisa mengubah pikiranku, aku sudah setengah jalan menuju ke sana

Seratus meter, ya

Saya baru saja memasukkan sembilan gyal ke dalam Sprinter (uh)

Seratus pemakan

Mereka tidak akan muat dalam satu SUV (nah)

SOS, seseorang selamatkan aku

Aku mendapat terlalu banyak gyal, terlalu banyak-banyak gyal, aku dapat

Mereka bisa bertahan selama dua minggu ke depan (uh, ya)

Baiklah, tolong kirimkan alamatnya melalui

SUV, bagian luar berwarna putih

Bagian dalamnya berwarna coklat seperti Michael Jack

Lebih banyak waktu manusia membangun garis dan menjebak

Habiskan seolah-olah saya bahkan tidak menyukai tumpukan saya

Pistol datang dengan kapal feri Irlandia

Lepaskan dan itu terdengar seperti tap dance

Caraku bermain bola

Tidak ada kuning, wasit harus memberi saya kartu hitam

Siapa yang melakukan apa yang kita lakukan dengan rap?

Manusia tidak bisa menjual habis pertunjukannya setelah bertahun-tahun melakukan pertunjukan tersebut

Sprinter, dua gyal di dalam van

Inter, dua orang di Milan

Mendengar salah satu kencanku dengan P. Diddy

Butuh dua puluh persen dari apa pun yang dia bawa

Di luar, kepalaku di tanganku

Aku bilang padanya namaku Cench

Dia bilang "tidak, yang ada di akte kelahiranmu"

Pacarmu lari dari tes berlian itu

Karena mereka tidak sah (nah)

Dia orang Turki-Siprus tetapi lekuk tubuhnya orang Brasil

Saya ingin dia dan kawan ingin afiliasinya

Aku pelit, masih kena cewek seperti "yo, boleh pinjam Netflix-mu?"

Dia seorang feminis, dia pikir saya seksis

Memutar kata-kataku, menurutku dia menderita disleksia

Beri aku ruang, aku intergalaxy

Sebelum saya memberi Anda kata sandi Insta saya

Saya akan memberi Anda pin ke AmEx saya

Hah, baiklah

Ini bukan baja tahan karat, ini platinum

Di meja makan, aku punya sopan santun, ya

T-shirt dimasukkan, serbet

"Masih memuat" begitulah keterangannya

Saya hanya menghitung sebagian kecil saja

Makan enak, aku punya gangguan pencernaan

Telanjang salju di tudung saya, tidak ada Aspen

Tidak bisa menghilangkan rasa sakitku dengan Aspirin

Dave baru saja datang dengan Aston, aku sedang membuat Maybach Music (Maybach Music)

Mereka mencoba menghina kecerdasan saya, terkadang saya bertindak bodoh

Saya tidak pernah kuliah, saya pernah ke kampus menjual kokain kepada mahasiswa

Kalau bro biarkan stik drumnya berdetak

Lalu ada yang bocor, kami tidak bermain eksklusif

Lihatlah berlian ini salah

Ini kehidupan yang menyipitkan mata, tidak bisa hanya menatap

Dengan bae melalui tebal dan tipis

Dia sudah tebal, jadi aku sudah setengah jalan

Coklat dan buruk

Tidak bisa mengubah pikiranku, aku sudah setengah jalan menuju ke sana

Seratus meter, ya

Saya baru saja memasukkan sembilan gyal ke dalam Sprinter

Seratus pemakan

Mereka tidak akan muat dalam satu SUV (nah)

SOS, seseorang selamatkan aku

Aku mendapat terlalu banyak gyal, terlalu banyak-banyak gyal, aku dapat

Mereka bisa bertahan selama dua minggu ke depan (uh, ya)

Baiklah, tolong kirimkan alamatnya melalui

Api untuk pemukul istri

Tidak tahan dengan itu, aku tidak memakai rompi

Manusia harus mengirimkan terapinya

Dia mendapat bra cup E, banyak di dadanya

Saya di Jamaika, Oracabessa

Langsung saja, buka Cash Converters

Itu tidak berhasil, itu pion, bukan catur

Aku melakukan lebih banyak dan lebih sedikit bicara

Aku suka bersantai dengan wanita jalang yang bangkrut

Man pesan satu penerbangan dan mereka semua terkesan

Saya di G63

Mobil itu memelukku seperti seorang teman melalui lika-liku

Manusia hidup demi nyash dan mati demi nyash, itu kacau

Tidak tahu mana yang lebih buruk, aku kacau

Tas di miliknya dan miliknya

Apa yang menjadi miliknya adalah miliknya, apa yang menjadi milikku juga

Kudengar gadis itu adalah seorang penggali emas

Tidak mungkin benar jika dia berkencan denganmu

AP berwarna biru muda, kertas berwarna merah muda

Aku mungkin juga akan membenciku

Anda pernah menghabiskan enam digit dan menatap bae seperti

"Lihat apa yang kamu suruh aku lakukan"?

Ya, (baiklah) dimulai dengan Q, tidak mengantri

Aneh, aku menanyakan yang Blasian-ku

"Mengapa kamu begitu fokus pada sisi Asia?"

Saya tahu bahwa anak-anak jack berdoa agar mereka sampai ke klub dan bagian dalam Dave