Ini Deretan Drakor Populer Lee Sang Yeob yang Segera Menikahi Non-Selebritas

Jakarta, Beritasatu.com - Lee Sang Yeob membuat pengumuman menghebohkan yakni siap menikahi kekasih nonselebritasnya pada Maret tahun depan. Kabar ini juga sudah dikonfirmasi melalui agensi sang aktor.

Lee Sang Yeob merupakan salah satu aktor Korea yang lahir di Seoul, 8 Mei 1983. Sang Yeob lulus dari Universitas Chung Ang dengan predikat sarjana Ekonomi. Mengawali karier di dunia bisnis, dia lebih menemukan jati diri lewat berakting.

Berikut ini, deretan drama Korea populer yang diperankan oleh Lee Sang Yeob.

1. The Innocent Man

Di tahun 2012, Sang Yeob berhasil memerankan seorang pengacara yang juga manajer pribadi dan beradu akting dengan Song Joong Ki dalam drama The Innocent Man. Dalam drakor ini, Sang Yeob berperan sebagai Park Joon-Ha, seorang pria yang menyukai atasannya sendiri.

2. My Daughter Seo Young

Salah satu drama yang membawa Lee Sang Yeob kepada perhatian publik adalah My Daughter Seo Young. Drama ini menceritakan tentang konflik antara Seo Young, seorang anak perempuan cerdas dan ambisius, dengan oran gtuanya yang konservatif.

Lee Sang Yeob memerankan peran Kang Woo Jae, seorang pria yang jatuh cinta pada karakter utama, Seo Young. Penampilannya dalam drama ini mendapatkan banyak pujian karena kemampuannya membawa karakter yang kompleks dan emosional ke dalam kehidupan.

3. Signal

Signal adalah sebuah drama kriminal yang mendebarkan yang melibatkan perjalanan waktu. Lee Sang Yeob memerankan peran Jung Han Mo, seorang detektif berbakat. Drama ini mendapatkan popularitas besar karena alur cerita yang rumit dan akting yang brilian.

Penampilan Lee Sang Yeob sebagai seorang polisi yang berdedikasi sangat memukau, dan karakternya membuat penonton selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya.

4. While You Were Sleeping

Dalam drama fantasi-romantis berjudul While You Were Sleeping, Lee Sang Yeob memerankan karakter Lee Yoo Beom, seorang jaksa yang ambisius dan manipulatif.

Drama ini menggabungkan unsur-unsur kehidupan nyata dengan elemen-elemen mimpi dan prediksi masa depan. Peran Lee Sang Yeob sebagai antagonis mendapatkan pujian besar karena kesangsian dan kompleksitas karakternya.

5. Love Affairs in the Afternoon

Dalam drama ini kualitas akting Sang Yeob semakin mendapatkan tempat di hati penggemar. Lee Sang Yeob berperan sebagai Son Ji Eun yang terlibat dalam sebuah perselingkuhan yang rumit.

Love Affairs in the Afternoon menggali emosi dan konflik dalam hubungan manusia dengan cara yang mendalam dan realistis. Lee Sang Yeob membawa karakternya dengan sangat baik, membawa penonton pada perjalanan emosional yang mendalam.

Lee Sang Yeob telah membuktikan dirinya sebagai aktor yang memiliki kemampuan akting yang luar biasa dalam berbagai genre drama. Dari karakter kompleks hingga peran antagonis, ia selalu berhasil memberikan penampilan yang kuat dan mengesankan. Para penggemar drama Korea pasti akan terus mengikuti perkembangan kariernya yang gemilang di dunia hiburan.