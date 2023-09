Jakarta, Beritasatu.com – Lagu Selaras yang dinyanyikan oleh Kunto Aji dan Nadin Amizah merupakan lagu yang mengambil cerita perjuangan pada masa pandemi Covid-19. Sejak rilis pada 2020, lagu Selaras sudah didengar lebih dari 21 juta kali di Spotify dan video klipnya di YouTube sudah ditonton lebih dari 2,1 juta kali.

Pada video klipnya turut hadir Iga Massardi, Baskara, Putra, Rendy Pandugo, dan Sal Priadi yang membagi kisah mereka selama pandemi berlangsung.

Lirik lagu dan chord gitar Selaras dari Kunto Aji feat Nadin Amizah

Intro : Am..

hmmm...

ADVERTISEMENT

F Em

aku sudah hampir di ujung jalan

Dm Em

upaya, tenaga, dan penghabisan

F Em

yang sudah dan sedang diusahakan

Dm Em

runtuh terbangun entah sampai kapan

F Em Dm Em

hmmm.. hmm mm.. hmmm..mm mm mm..

F Em

aku tergerak mencari jawaban

Dm Em

aku berjalan mencari alasan

F

langit yang membiru

Em

hangat matahari

Dm

berbisik padaku

Em F Em

tolong beri kami waktu.. uu..

Dm Em

ini tentang merawat kehidupan..

Int. D# Dm G

Reff :

C G/B

kita bisa..

Em Am Gm

selama masih ada

C F -Em

rumah untuk pulang

Dm G C..

dan memulai segalanya..

BACA JUGA Lirik Lagu Untuk Perempuan Yang Sedang Dalam Pelukan oleh Payung Teduh

Musik : F Em Dm Em

hmmm.. mmm.. hmmm..mm mm mm..

F Em Dm G

hmmm.. mmm.. hmmm.. mm..

F..Em..D#..Dm..

mmm..

F..Dm..Bb G..

Reff :

C G/B

kita bisa..

Em Am Gm

selama masih ada

C F -Em

rumah untuk pulang

Dm G (F)

dan memulai segalanya..

BACA JUGA Lirik Lagu Sprinter dan Terjemahan dari Central Cee & Dave yang Viral di TikTok

Outro : F Em Dm Em

hmm mm hmmm mmm..

F Em Dm G

hmmm mmm.. hmmm mm..

F Em Dm Em

hmmm mmm hmmm mmm..

F Em Dm G C

hmmm mmm.. hmmm mm mm..

F Em Dm Em

hmmm mmm hmmm mmm..

F Em Dm G..

hmmm mmm.. hmmm mm mm..