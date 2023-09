Sambut Musim Gugur, Ini Deretan Anime Harem yang Siap Tayang

Jakarta, Beritasatu.com - Musim gugur 2023 akan segera tiba, dan bagi para penggemar anime, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Salah satu genre yang selalu menjadi sorotan adalah anime harem.

Harem dalam anime dan manga adalah sebuah pengisahan dari hubungan poligami atau cinta segitiga yang dikarakteristisasikan oleh seorang protagonis dan dikelilingi oleh tiga orang atau lebih dari gender berlawanan.

Untuk musim ini, akan ada beberapa pilihan menarik dalam genre tersebut. Berikut adalah deretan anime harem yang dijadwalkan tayang pada bulan Oktober 2023 beserta sinopsisnya:

1. The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You

Kisah dimulai dengan Rentarou Aijou, seorang remaja yang telah menghadapi penolakan cinta sebanyak 100 kali berturut-turut setelah lulus dari SMP. Mengalami patah hati demi patah hati, Rentarou berusaha mencari cara untuk mengubah nasibnya di SMA. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah kuil perjodohan dan berdoa agar dapat memiliki pacar di sekolah menengah.

Namun, yang tak disangka, dewa kuil muncul dan membuat janji yang tak terduga. Dewa tersebut berjanji kepada Rentarou bahwa ia akan bertemu dengan seratus belahan jiwa di sekolah menengahnya. Rentarou awalnya skeptis, tetapi keyakinannya segera teruji ketika dua belahan jiwanya, Hakari Hanazono dan Karane Inda, mengaku pada hari pertama mereka bertemu. Namun, ada satu fakta penting yang tak diungkapkan oleh sang dewa, jika ada belahan jiwa Rentarou yang gagal menjalin hubungan dengannya, mereka akan mati.

2. Girlfriend, Girlfriend Season 2

Season kedua dari anime Girlfriend, Girlfriend akan melanjutkan kisah romansa yang kompleks antara Naoya, Saki, dan Nagisa. Di musim panas ini, mereka akan menghadapi lebih banyak intrik romantis, termasuk kemunculan karakter baru seperti Milika dan Risa. Milika, adik perempuan Milika, memiliki perasaan terhadap Naoya, sedangkan Risa diam-diam mencintainya.

Musim ini akan penuh dengan adegan musim panas, festival kembang api, berkemah, dan petualangan di Okinawa. Para penggemar dapat mengantisipasi kisah rom-com yang semakin memanas dengan karakter-karakter yang sudah akrab. Season 2 ini akan menampilkan sejumlah pengisi suara berbakat, termasuk Junya Enoki sebagai Naoya Mukai dan Ayane Sakura sebagai Saki Saki. Anime Girlfriend, Girlfriend Season 2 akan tayang mulai 7 Oktober 2023.

3. The Demon Sword Master of Excalibur Academy (Seiken Gakuin no Makentsukai)

Dalam dunia yang penuh dengan monster misterius yang dikenal sebagai Void, seorang pemimpin kegelapan bernama Leonis terbangun dari stasis magis setelah seribu tahun. Namun, yang mengejutkan, ia menemukan dirinya berada dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun.

Dengan kekuatan baru ini, Leonis bertemu dengan Riselia, seorang gadis yang berjuang melawan Void untuk melindungi umat manusia. Untuk mengungkap misteri di balik era baru ini, Leonis mendaftar di Akademi Excalibur, sebuah sekolah yang melatih siswa untuk melawan monster-monster misterius tersebut. Pertanyaan besar adalah apakah Void memiliki kaitan dengan masa lalu Leonis yang misterius.

Anime The Demon Sword Master of Excalibur Academy akan tayang mulai 3 Oktober 2023, dan penggemar dapat menantikan petualangan epik dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini.

Musim gugur 2023 akan menjadi waktu yang sangat menyenangkan bagi para penggemar anime harem dengan deretan judul-judul yang menjanjikan untuk menghibur dengan kisah romansa yang penuh intrik dan petualangan yang mendebarkan. Jadi, pastikan untuk menandai tanggal tayangnya dan siapkan diri untuk menyaksikan anime-anime ini!