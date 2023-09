Putri Ariani Siap Tampil Memukau di Final AGT 2023 Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani diketahui sudah memasuki babak akhir di ajang America's Got Talent (AGT) 2023 hari ini, Rabu (27/9/2023). Hal ini terlihat dari unggahannya di Instagram pada Selasa kemarin.

“Bismillahirrahmanirrahim, Mohon Doa, Dukungan Dan Vote nya Untuk Putri Di Final AGT tanggal 26 September / Result Shownya 27 September 2023 Pacific Time,” tulis Putri pada Selasa (26/9/2023) kemarin.

Sebelumnya penampilan Putri di babak semi final dengan membawakan sebuah lagu dari band U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For berhasil membawanya lolos ke babak final.

Antusiasme yang mengiringi penampilan Putri terus tumbuh, dan para penonton dengan tak sabar menantikan penampilan istimewa yang akan ia sajikan pada malam puncak itu. Bahkan Putri mendapatkan banyak dukungan dari netizen Indonesia melalui akun Youtube America's Got Talent. Doa-doa untuk suksesnya Putri Ariani dalam penampilan final mengalir deras, bahkan beberapa di antaranya meramalkan bahwa Putri Ariani akan menjadi juara.

"Dari Indonesia kami berdoa semoga Putri Ariani bisa juara," tulis akun @y23ardyan.

"Bissmillah, semangat putri. Cukup mnjadi diri sendiri, tampilkan yg terbaik. Selebihnya biar kuasa allah yg berjalan. Doa kami di Indonesia menyertaimu putri," timpal netizen dengan akun @jarliseliyani6145.

"Go Putri Ariani, let's make Indonesians and the world proud if you win AGT 2023!," tambah akun @newfuture486.

Dalam babak final ini, Putri Ariani akan bersaing dengan sepuluh peserta lainnya untuk merebut gelar juara America’s Got Talent 2023. Mereka adalah Adrian Stoica and Hurricane, Lavender, Darcangelo, Ahren ya Belisle, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna DeGuzman, Ramadhani Brothers, 82nd Airborne Chorus, dan Avantgardey. Persaingan ini akan menjadi momen yang sangat dinantikan dalam perjalanan Putri Ariani dalam dunia hiburan.