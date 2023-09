Pukau Juri di Final America's Got Talent 2023, Putri Ariani Bawakan Lagu Elton John

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani kembali mengejutkan penonton dunia dalam kompetisi America's Got Talent (AGT). Setelah sukses melalui babak semifinal, Putri kini melangkah ke babak final yang digelar pada Rabu, (28/9/2023). Dalam penampilannya tersebut, Putri Ariani membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me milik Elton John.

Putri Ariani tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk tampil di panggung AGT. Dengan penuh dedikasi, dia memberikan penampilan terbaiknya. Suara merdunya yang khas mengalun indah, disertai dengan sentuhan indah dari dentingan piano yang dia mainkan. Kombinasi suara dan musik ini berhasil memukau seluruh penonton yang memenuhi studio.

Keindahan penampilan Putri Ariani semakin bertambah saat suara choir bergabung dengannya dalam menyanyikan lagu ini. Kehadiran mereka memberikan dimensi tambahan pada penampilan tersebut, menjadikannya sangat mewah dan mengesankan. Tak heran jika sorak sorai penonton terus terdengar sepanjang penampilan Putri Ariani.

Para juri, termasuk Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, dan Sofia Vergara, juga terlihat terpesona oleh penampilan apik dari Putri. Mereka memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk penghargaan atas penampilan luar biasa yang telah mereka saksikan.

"Thank you," ucap Putri Ariani dengan rendah hati di akhir penampilannya yang sangat diapresiasi oleh semua orang di studio, seperti yang dikutip dari YouTube America's Got.

Keindahan penampilan Putri Ariani tidak hanya terletak pada suara merdu dan kepiawaiannya di atas panggung, tetapi juga pada fashion mewah yang dia kenakan. Dalam penampilannya yang sangat mencuri perhatian, dia mengenakan gaun berwarna biru muda dengan detail payet yang memancarkan kemewahan di panggung megah AGT. Selain itu, dia juga memakai kerudung dengan warna yang senada, menambah pesona penampilannya.

Dengan penampilan yang spektakuler ini di babak final, Putri Ariani akan bersaing dengan 10 peserta lainnya, antara lain Adrian Stoica and Hurricane, Lavender, Darcangelo, Ahren ya Belisle, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna DeGuzman, Ramadhani Brothers, 82nd Airborne Chorus, dan Avantgardey. Semua mata tertuju pada siapa yang akan menjadi juara AGT 2023, dan Putri Ariani tanpa diragukan lagi telah memperkuat posisinya di kompetisi ini dengan penampilan yang luar biasa di babak final.