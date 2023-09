Lirik Lagu Walking Back Home dari Vira Talisa Berikut Terjemahannya yang Viral di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - Lagu Walking Back Home dari Vira Talisa viral di TikTok. Padahal lagu ini telah rilis pada 30 November 2016. Meskipun lirik lagu Walking Back Home berbahasa Inggris tetapi, Vira Talisa merupakan seorang penyanyi asli Indonesia. Lagu ini terbilang singkat yaitu berdurasi 2 menit 16 detik.

Lirik lagu Walking Back Home yang dinyayikan Vira Talisa menceritakan tentang sebuah perpisahan, merelakan seseorang yang biasanya berada di sisi kita namun kini telah pergi. Berikut lirik lagu Walking Back Home dari Vira Talisa dan terjemahannya.

Lirik Lagu Walking Back Home dari Vira Talisa

Mr. Blue Melville was a sailor at dawn

He sailed on his ship as I walked through the shore

He took all the glitter and left me away

And Mr. Blue Melville has gone

The night was brighter when you lingered

And love was a mystery 'till you walk by my side

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

Without you I'm walking back home

The night was brighter when you lingered

And love was a mystery 'till you walk by my side

But now my heart's singing and tonight I'll be fine

Without you I'm walking back home

Terjemahan Lagu Walking Back Home

Tuan Blue Melville adalah seorang pelaut saat fajar

Dia berlayar dengan kapalnya saat aku berjalan melewati pantai

Dia mengambil semua glitter dan meninggalkanku

Dan Tuan Blue Melville telah pergi

Malam lebih cerah saat kamu berlama-lama

Dan cinta adalah misteri sampai kamu berjalan di sisiku

Tapi sekarang hatiku bernyanyi

Dan malam ini aku akan baik-baik saja tanpamu

Aku berjalan kembali ke rumah

Malam lebih cerah saat kamu berlama-lama

Dan cinta adalah misteri sampai kamu berjalan di sisiku

Tapi sekarang hatiku bernyanyi

Dan malam ini aku akan baik-baik saja tanpamu

Aku sedang berjalan pulang

Demikian lirik lagu Walking Back Home dari Vira Talisa berikut terjemahannya.