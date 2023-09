Fakta Putri Ariani, Finalis America’s Got Talent Asal Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani adalah seorang talenta muda asal Indonesia yang telah mengukir prestasi di dalam dunia tarik suara. Keterbatasan fisiknya tak membuat Putri putus asa, ia mampu menyita perhatian publik setelah berhasil mendapatkan Golden Buzzer di America’s Got Talent 2023.

Golden Buzzer merupakan tombol yang akan ditekan oleh juri, jika mereka merasa terkesan dengan penampilan peserta di atas panggung. Reward tersebut memungkinkan peserta untuk melenggang ke panggung live tanpa proses lainnya. Berikut fakta menarik Putri Ariani, sang pemilik suara emas.

Mengalami Kebutaan Total sejak Umur 3 Bulan

Memiliki nama panjang Ariani Nisma Putri atau dikenal Putri Ariani, ia lahir pada 31 Desember 2005 di Bangkinang, Kampar, Riau. Putri sudah mengalami kebutaan total sejak berusia 3 bulan. Dia lahir ketika memasuki usia kandungan enam bulan. Hal ini karena sang ibu mengalami plasenta previa selama kehamilan. Plasenta previa merupakan kondisi ketika sebagian atau seluruh plasenta menutupi mulut rahim.

Kondisi tersebut membuat Putri harus berada di inkubator selama 3 bulan lamanya. Saat keluar dari inkubator, Putri mengalami katarak pada matanya. Dia sempat dibawa ke Singapura untuk berobat, tetapi hal tersebut tidak berbuah manis. Putri dinyatakan mengalami kebutaan total karena mengidap retina of premature atau ROP.

ADVERTISEMENT

Menyanyi sejak Usia 2 Tahun

Kemampuannya pada dunia tarik suara sudah terlihat sejak ia berusia 2 tahun. Putri mengaku sangat suka bernyanyi dan mulai belajar serta bermain musik pada usianya yang masih terbilang balita. Namun, dia baru mulai berani tampil di atas panggung ketika usianya menginjak 7 tahun.

BACA JUGA Putri Ariani Siap Tampil Memukau di Final AGT 2023 Hari Ini

Berhasil Memenangi Indonesia's Got Talent 2014

Bakat yang dimiliki Putri berhasil mendapatkan pengakuan ketika ia meraih gelar juara pertama dalam ajang pencarian bakat Indonesia’s Got Talent 2014. Setelah itu, namanya mulai dikenal dalam dunia tarik suara sebagai seorang penyanyi cilik. Putri pernah mengikuti The Voice Kids musim kedua, tetapi ia harus tersingkir dan keluar menjadi finalis pada 2017.

Bawakan Lagu pada Asian Para Games 2018

Putri dipilih membawakan lagu tema resmi pada ajang olahraga Asian Para Games 2018 saat dirinya berusia 12 tahun. Dia turut tampil bersama sederet artis Tanah Air seperti Once Mekel, Vidi Aldiano, dan Maudy Ayunda. Putri tampil menyanyikan lagu “Song of Victory” yang diciptakan oleh Ezra Lilipoly. Asian Para Games merupakan pesta olahraga yang diperuntukkan para atlet penyandang disabilitas se-Asia.

BACA JUGA Video Putri Ariani Kembali Memukau Juri America's Got Talent 2023

Album Putri Ariani

Putri saat ini telah memiliki album perdana yang berjudul "Melihat Dengan Hati" dan dirilis pada Oktober 2020. Selain itu, Putri juga memiliki akun YouTube sendiri dengan 1,7 juta subscribers.

Bintang di America's Got Talent

Putri tampil memukau pada saat audisi America’s Got Talent 2023. Penampilannya berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari salah satu juri Simon Cowell dan video audisinya telah ditonton sebanyak 53 juta kali. Perjuangan Putri di ajang tersebut telah mencapai babak final. Pengumuman pemenang musim ke-18 dari acara America’s Got Talent 2023 akan disiarkan pada Rabu (27/9/2023) waktu Amerika Serikat atau Kamis (28/9/2023) di Indonesia.