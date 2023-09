Song of The Bandits, Aksi Heroik Kim Nam Gil Melawan Penjajahan Jepang di Korea

Jakarta, Beritasatu.com - Song of The Bandits menjadi salah satu drakor yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Drakor Song of The Bandits menyajikan kisah heroik, penuh perjuangan, hingga aksi yang seru dan menegangkan sekaligus.

Song of The Bandits sudah tayang di Netflix sejak 22 September 2023. Mengusung latar masa pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1920, Song of The Bandits mengisahkan petualangan penuh aksi di suatu wilayah tanpa hukum bernama Gando. Orang-orang bertarung untuk menjaga tempat tinggal serta orang tersayang mereka.

Lee Yeon (Kim Nam Gil) berperan sebagai seorang aktivis Korea di bawah militer Jepang. Ia membuat sebuah kelompok bandit dan menjadi pemimpin di Gando. Di sisi lain, ada sosok perempuan misterius bernama Nam Hee Shin yang memiliki dua identitas sebagai aktivis sekaligus kepala biro kereta api. Keduanya pun terlibat satu sama lain demi kepentingan yang sama.

Tak hanya menyajikan plot cerita menarik, Song of The Bandits juga menghadirkan sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Kim Nam Gil, Seohyun (Girls’ Generation), Lee Hyun Wook, Yoo Jae Mung, hingga Lee Hoo Jung.

Berikut ini fakta menarik drakor Song of The Bandits:

1. Mengambil latar 1920-an

Seperti yang telah dipaparkan, Song of The Bandits merupakan drama Korea aksi yang menyajikan latar tahun 1920-an. Kala itu terjadi masa pendudukan Jepang di Korea yang penuh gejolak. Lewat drama Korea yang satu ini, Anda akan merasakan vibes tahun 90-an penuh makna serta penampilan para karakter dengan gaya vintage yang khas.

2. Ajang comeback kolaborasi penulis dan sutradara ternama

Menghadirkan plot menarik sekaligus menegangkan, Song of The Bandits memanjakan para pencinta drakor saat menyaksikannya. Well, tak heran, karena drama ini menjadi proyek kolaborasi penulis dan sutradara Korea ternama, Hwang Jun Hyeok dan Han Jeong Hoon! Menariknya lagi, Hwang Jun Hyeok dan Han Jeong Hoon sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama, lho. Keduanya tergabung dalam proyek drama Korea Squad 38 (2016) serta drama Korea Bad Guys: Vile City (2017).

3. Drakor dengan budget fantastis

Song of The Bandits merupakan salah satu drakor yang telah lama dinantikan penayangannya. Bahkan, proyek ini memiliki budget dengan angka yang fantastis. Mengutip dari Soompi, drakor ini diperkirakan mengeluarkan biaya produksi hingga 30 miliar Won atau setara Rp 345,108,382,200.

4. Bertabur bintang ternama

Salah satu daya tarik dari drakor ini adalah begitu banyak nama pemain ternama yang bergabung di dalamnya. Sebut saja kehadiran aktor dan aktris ternama seperti Kim Nam Gil, Seohyun (Girls’ Generation), Lee Hyun Wook, Yoo Jae Mung, hingga Lee Hoo Jung.

5. Sudah tayang 9 episode di Netflix

Buat Anda yang tidak suka mengikuti drama Korea ongoing, maka Song of The Bandits bisa menjadi pilihan. Drama Korea yang satu ini langsung hadir dalam 9 episode dan bisa disaksikan di Netflix.