Puji Penampilan Putri Ariani di Final AGT 2023, Simon Cowell: Berlian Langka!

Jakarta, Beritasatu.com - Putri Ariani kembali menjadi sorotan usai tampil di ajang malam final America's Got Talent (AGT) 2023. Putri Ariani sekali lagi memukau semua mata, termasuk para penonton di studio dengan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me, yang dipopulerkan oleh Elton John.

Penampilannya mengundang standing ovation dari keempat juri, termasuk Simon Cowell. Simon Cowell, yang sebelumnya memberikan golden buzzer untuk Putri, memberikan pujian tak terduga.

"Ini tidak ada hubungannya dengan golden buzzer yang aku berikan. Menurutku, kami semua akan memberikan Putri golden buzzer. Kamu adalah salah satu berlian langka. Kamu benar-benar terlahir untuk melakukan ini," ujar Simon dalam video resmi AGT di YouTube.

Putri Ariani mampu membuat Simon terkesima dengan bakatnya. Simon juga mendoakan Putri agar bisa mewujudkan semua mimpinya. "Kamu sudah mengatasi begitu banyak hal dalam kehidupanmu. Saya berharap kamu mewujudkan mimpimu dalam acara ini," tambahnya.

Pujian yang sama juga datang dari Howie Mandel, salah satu juri AGT. "Suaramu, sama seperti yang saya katakan sebelumnya. Sebuah kesempurnaan, talentamu sempurna. Saya menyukai pilihan lagumu," kata Howie Mandel. Dia juga menambahkan bahwa Putri telah berhasil mengalahkan banyak pesaing hebat dalam kompetisi bernyanyi ini.

Pada final AGT 2023, terdapat sebanyak 11 kontestan, termasuk Putri Ariani. Dalam penampilannya, Putri mengenakan outfit serba abu-abu bertabur manik-manik yang berkilauan, menciptakan penampilan yang sangat anggun. Tidak hanya menyanyi, Putri juga memainkan piano dengan mahir, menambahkan dimensi artistik yang lebih dalam pada penampilannya.