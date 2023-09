Siap Muncul di One Piece Live Action Season 2, Siapa yang Akan Memerankan Chopper?

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar berat serial manga dan anime One Piece pasti tidak sabar untuk mendengar kabar terbaru dari pengarangnya, Eiichiro Oda.

Kabar gembira datang dari Oda, yang baru-baru ini mengumumkan bahwa karakter dokter kapal yang akrab, Tony Tony Chopper atau Chopper, akan tampil dalam musim kedua dari adaptasi live action One Piece.

Berita ini membawa harapan besar bagi penggemar setia, terutama karena Oda merinci bahwa penggambaran Chopper akan didukung oleh teknologi prostetik dan efek praktis, memberikan kesan yang lebih autentik dalam membawa karakter tersebut ke layar. Namun, pertanyaan besar yang ada adalah, siapakah aktor yang akan memerankan Chopper?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan mengintip 6 pilihan dugaan aktor yang mungkin akan memerankan Chopper, seperti yang dilansir oleh HITC Kamis (28/9/2023).

1. Roman Griffin Davis

Salah satu pilihan pertama adalah Roman Griffin Davis. Aktor asal Inggris ini memiliki usia yang sejajar dengan karakter Chopper, yaitu 15 tahun. Karirnya mencuat setelah mendapatkan penghargaan Penampil Muda Terbaik di Penghargaan Film Pilihan Kritikus 20202 dan nominasi Aktor Terbaik dalam Musikal atau Komedi di Golden Globe. Keberhasilannya ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk memerankan Chopper.

2. Nick A Fisher

Nick A Fisher mencuri perhatian dengan perannya sebagai Jeffrey Dahmer muda dalam serial Dahmer dan Good Guy Doll. Meskipun lebih muda daripada karakter Chopper, yaitu 11 tahun, bakat aktingnya yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu pilihan yang menarik.

3. Gordon Cormier

Gordon Cormier, seorang aktor asal Kanada, membuat debut profesionalnya pada tahun 2019 dalam Get Shorty. Ia menarik perhatian penonton setelah berperan dalam serial seperti Lost in Space, Two Sentence Horror Stories, dan perannya sebagai Joe di The Stand. Kabarnya, Cormier juga dipertimbangkan untuk berperan sebagai Aang dalam adaptasi live action Netflix dari Avatar: The Last Airbender yang akan tayang pada tahun 2024.

4. Alex R Hibbert

Alex R Hibbert adalah seorang aktor cilik yang sukses dalam perannya di Moonlight dan The Chi. Seperti aktor lainnya, ia juga mengekspresikan minatnya untuk berperan sebagai dokter kapal dari Topi Jerami, Tony Tony Chopper.

5. Ian Chen

Ian Chen berhasil memerankan karakter Evan Huang di Fresh Off the Boat dan Eugene Choi di Shazam. Pengalaman beraktingnya mencakup peran di berbagai serial dan film seperti Fancy Nancy, The Rocketeer, Yasuke, dan Summer Camp Island.

6. Brock Brenner

Terakhir, ada Brock Brenner. Meskipun berusia 12 tahun, track record Brenner dalam dunia perfilman cukup mengesankan. Ia telah berperan dalam film seperti The Starling bersama Chris O'Dowd, The Laundromat bersama Meryl Streep. Prestasinya membawanya meraih Young Entertainers Award pada tahun 2016.