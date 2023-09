RM BTS Sumbangkan Rp 1,1 Miliar untuk Korean Society of Forensic Science

Jakarta, Beritasatu.com - RM BTS baru-baru ini menjadi perbincangan di kalangan Army karena kedermawanan hatinya. RM BTS diketahui menyumbangkan 100 juta won, setara dengan Rp 1,1 miliar, kepada Korean Society of Forensic Science (Perkumpulan Ilmu Forensik Korea).

Donasi ini bertujuan untuk mendukung pelatihan bakat, penelitian akademis, dan proyek peningkatan sistem forensik yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

BACA JUGA Lirik Lagu Don’t Ever Say Love Me Colde Feat RM BTS Beserta Terjemahannya

Keputusan besar untuk memberikan sumbangan tersebut diambil oleh RM BTS setelah menjalin hubungan yang erat dengan Profesor Lee Ho, seorang ahli dalam bidang forensik, melalui program hiburan populer tvN yang berjudul A Dictionary of Mysterious Human Trivia that is Useless to Know.

ADVERTISEMENT

Mengutip Koreaboo, Kamis (28/9/2023) RM, sebagai seorang musisi terkenal dan salah satu pemimpin dari grup BTS, tidak hanya berbicara tentang kepentingan ilmu forensik, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung dan memajukan bidang tersebut.

"Saya mendengar bahwa proses menjadi ilmuwan forensik sangat sulit. Saya bersimpati dengan pentingnya ilmu forensik dan saya dengan tulus menghormati mereka yang menapaki jalur ilmuwan forensik dengan rasa percaya diri," ujarnya.

Selain sumbangan finansial yang signifikan, RM juga berjanji untuk memberikan kontribusi lebih lanjut dengan mendukung pelatihan dan pengembangan ilmuwan forensik serta perkembangan Forensic Science Society. Tindakannya ini tidak hanya memperkuat koneksi antara dunia hiburan dan ilmu pengetahuan, tetapi juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya ilmu forensik dalam masyarakat.

BACA JUGA RM BTS Cetak Sejarah Baru, Album Indigo Masuk Billboard 200 AS

Sementara itu, Korean Society of Forensic Science berencana untuk menghormati RM dengan memberikan plakat penghargaan yang layak atas sumbangannya yang besar ini. Selain itu, RM akan diberikan keanggotaan kehormatan di Perkumpulan Ilmu Forensik Korea sebagai pengakuan atas komitmennya terhadap perkembangan ilmu forensik di Korea Selatan.