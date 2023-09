13 Makanan Wajib dalam Perayaan Maulid Nabi di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Perayaan Maulid Nabi adalah salah satu momen yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Di Indonesia, Maulid Nabi Muhammad SAW diwarnai dengan aneka tradisi dan sajian makanan khas.

Setiap tahunnya, umat Islam di Indonesia merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai acara, termasuk perjamuan atau makan bersama keluarga, teman, dan tetangga.

Hidangan lezat menggugah selera pun menjadi hal yang sangat dinantikan. Ada beragam makanan khas yang tidak bisa dilewatkan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari berbagai sumber, berikut makanan khas yang selalu disajikan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Makanan Khas pada Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Ampyang Maulid

Ampyang maulid adalah sejenis makanan tradisional yang sering disajikan pada rangkaian perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Makanan ini banyak ditemukan di Kudus, Jawa Tengah, dan memiliki bentuk yang khas.

Ampyang maulid adalah makanan yang terdiri dari nasi kepal dan disajikan dengan aneka lauk-pauk yang dibungkus rapi daun jati. Bungkusan yang berisi nasi dan lauk itu disusun menyerupai kerucut raksasa dengan tinggi mencapai 1,5 meter. Selain nasi, ampyang maulid juga berisi buah-buahan, sayuran, dan makanan ringan seperti kerupuk.

Sebelum makanan dibagikan kepada masyarakat, ampyang maulid ini akan didoakan oleh para tokoh agama Islam di wilayah tersebut.

Ketupat Sumpil

Ketupat Sumpil adalah salah satu masakan khas Indonesia, terutama di daerah Jawa Tengah. Ketupat sumpil sering kali dikenal sebagai makanan khas Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Ketupat yang berbentuk lima segitiga dan dibalut daun bambu ini juga selalu ada pada hidangan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bentuk segitiga ternyata memiliki filosofi menghubungkan manusia dengan sesama manusia (hubbu minannas) dan manusia dengan Tuhannya (hubbu minallah). Ketupat ini biasanya disantap bersama sambal kelapa.

Nasi Kebuli Betawi

Orang Betawi pasti tidak asing dengan hidangan satu ini. Nasi kebuli versi Betawi ini sudah menjadi bagian dari tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Makanan khas maulid ini terbuat dari nasi yang dimasak menggunakan rempah-rempah sehingga sangat gurih. Nasi kebuli biasanya disajikan dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat.

Kuah Beulangong

Pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, biasanya masyarakat Aceh akan mempersembahkan kuah beulangong, salah satu makanan khas Aceh yang tidak pernah absen dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara-acara besar Islam lainnya.

Kuah beulangong terbuat dari kaldu kambing yang dicampur daging kambing, nangka muda, dan rempah-rempah yang siap membangkitkan gairah makan. Hidangan ini biasanya dimasak menggunakan kuali besar yang disebut “beulangong” atau “belanga”. Uniknya, hidangan yang menggugah selera ini dimasak dan disiapkan oleh para lelaki yang merupakan tokoh masyarakat.

Nasi Tumpeng

Selanjutnya ada nasi tumpeng, hidangan khas Indonesia yang biasanya terdiri dari nasi kuning dan disajikan dalam bentuk kerucut. Nasi kuning ini melambangkan kemakmuran dan kekayaan.

Pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, nasi tumpeng sering dihidangkan sebagai lambang rasa syukur umat Muslim atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tumpeng juga didekorasi dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, telur balado, ikan bakar, tahu dan tempe goreng, serta acar kuning.

Bulukat

Masih dari Aceh, bulukat merupakan makanan khas Aceh yang sangat melegenda. Makanan khas Aceh itu dibuat dengan beras ketan yang dikukus hingga menjadi pulen.

Saat orang tua mengantar anaknya ke pengajian, para orang tua akan disibukkan untuk membuat bulukat yang akan dibawa ke tempat pengajian sebagai simbol buah tangan bagi sang guru dan seluruh santri yang menimba ilmu di sana.

Endog-endogan

Endog-endogan adalah makanan khas Maulid Nabi asal Banyuwangi, Jawa Timur. Telur atau dalam bahasa Jawa disebut endog ini akan direbus dan ditusuk menggunakan bambu kecil, kemudian dihias dengan bunga atau kembang kertas yang disebut kembang endog. Kembang ini nantinya ditancapkan di jodang atau pohon pisang yang diberi hiasan kertas warna-warni.

Jodan yang telah dihias dengan endog-endogan akan diarak keliling kota dengan iringan musik tradisional, setelah itu endog-endogan dibagikan kepada masyarakat. Telur ini memiliki makna simbolis dalam Islam, dengan kulit telur melambangkan keislaman, putih telur melambangkan keimanan, dan kuning telurnya melambangkan keikhlasan manusia dalam menerima ketentuan Tuhannya.

Nasi Hujan Panas

Nasi hujan panas terbuat dari nasi kuning yang dihidangkan dengan beragam lauk seperti telur, kacang panjang, sambal dan ayam goreng. Nasi hujan panas dikenal dengan cita rasanya yang kuat dan berwarna cerah melambangkan kegembiraan perayaan Maulid Nabi.

Sup Harira

Sup Harira merupakan hidangan sup khas Maroko yang selalu dihidangkan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sup ini terbuat dari bahan seperti lentil, daging, tomat, dan rempah-rempah yang diolah menjadi sajian gurih serta lezat.

Kue Kolombengi dan Wapili

Warga Gorontalo menyajikan kue kolombengi dan wapili sebagai penghias tolangga atau usungan kayu untuk menyambut Maulid Nabi. Kue kolombengi terbuat dari telur dan tepung terigu, sedangkan kue wapili mirip dengan wafel dan terbuat dari tepung beras, gula merah, telur, dan santan.

Sego Ingkung

Sego ingkung adalah hidangan khas Jawa Tengah yang terus dijaga keberlangsungannya oleh penduduk setempat. Hidangan ini juga sering disebut sebagai nasi ulam sari keramat atau sego asin. Sego asin adalah nasi yang dimasak dengan santan dan berbagai rempah-rempah.

Biryani

Biryani merupakan hidangan nasi yang disajikan bersama dengan potongan daging (umumnya ayam, daging sapi, atau kambing) yang dimasak bersama campuran beragam rempah dan saffron. Hidangan ini dikenal karena rasanya yang berlimpah dan teksturnya, seringkali disuguhkan pada perayaan Maulid Nabi bersama dengan acar dan yoghurt.

Ma’amoul

Ma’amoul adalah hidangan khas Timur Tengah dengan bentuk serta isian kue yang bervariasi sesuai dengan preferensi daerah dan individu.

Di Indonesia umumnya kue ma'amoul diisi dengan kurma, kacang, atau almond. Kue kecil ini sering disajikan sebagai hidangan penutup selama perayaan Maulid Nabi. Kue manis ini memiliki peranan simbolis dalam merayakan momen manis tersebut

Proses pembuatannya cukup rumit dengan menggunakan cetakan khusus untuk memberikan bentuk dan dekorasi yang berbeda pada kue ma'amoul. Hidangan ini memiliki rasa manis yang khas dan menjadi favorit banyak orang.