Hanya Raih Posisi 4 di AGT 2023, Putri Ariani Tetap Banjir Dukungan di Medsos

Jakarta, Beritasatu.com - Meski hanya bertengger di posisi keempat ajang pencarian bakat America's Got Talent (AGT) 2023, penyanyi Putri Ariani tetap banjir dukungan dari warganet. Putri dianggap telah mengharumkan nama bangsa Indonesia di industri musik dunia.

"Putri, kamu terbaik nak....Ingat Al Baqarah ayat 216 ya nak, apa yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Nya. Mungkin juara 1 AGT menurut Allah itu bukan yang terbaik menurutNya. Insyaallah akan ada pencapaian yang jaaauh lebih baik lagi. Semangat putri... Semangat nak...," tulis pemilik akun @Nurulis1972, di akun Instagram Putri Ariani, Kamis (28/9/2023).

"Apa pun hasilnya Kami tetap selalu bangga, terimkasih sudah berjuang keras mengharumkan nama Indonesia , mudah2an perjalanan baru menembus musik dunia dek putri aminn," tambah akun @tommyboly.

"Selamat putri!! Makasih udah mengharumkan nama Indonesia! Terbang makin tinggi putri!," tutur pemilik akun @botikapanggabean menyemangati Putri.

ADVERTISEMENT

BACA JUGA Langkah Putri Ariani Terhenti di 4 Besar America's Got Talent 2023

Berbeda dengan akun Putri yang mendapatkan pujian atas prestasinya, sejumlah warganet juga meluapkan kekecewaan atas ketidakberhasilan Putri menjadi jawara di AGT 2023. Untuk mengungkapkan protes, warganet beramai-ramai menyerbu akun AGT. Tak hanya warganet Indonesia, netizen mancanegara pun ramai-ramai meluapkan kekecewaan atas terhentinya langkah Putri di babak empat besar AGT 2023 itu.

"I'm blown away... Left me speechless... You're just amazing Putri... Masya Allah Tabarakallah," tulis @aryprimawigaty.

"Uppss i think she made wrong decision to choose this song especially for this Final Stage. But hopely she still be the winner......TOMBOL TETEP DUKUNG PUTRI," tegas warganet @ritzkyrayn.

"I just don’t understand why it wasn’t Putri for the win," tandas warganet lainnya.

BACA JUGA Makna Lagu Dont Let the Sun Go Down on Me yang Dibawakan Putri Ariani Saat Tampil di AGT 2023

Dalam penampilannya, Putri membawakan lagu Don't Let The Sun Go Down On Me milik Elton John. Keindahan penampilan Putri Ariani semakin bertambah saat suara kur bergabung dengannya dalam menyanyikan lagu ini.

Kehadiran mereka memberikan dimensi tambahan pada penampilan tersebut, menjadikannya sangat mewah dan mengesankan. Tak heran jika sorak sorai penonton terus terdengar sepanjang penampilan Putri Ariani.

Dalam ajang AGT 2023 ini Adrian Stoica dan anjing bernama Hurricane berhasil menjadi juara dalam ajang pencarian bakat di Amerika tersebut. Keduanya berhasil mengalahkan 10 finalis lain, yakni Putri Ariani, Lavender Darcangelo, Ahren Belisle, Murmuration, Mzansi Youth Choir, Chibi Unity, Anna Deguzman, 82nd Airborne Chorus, Ramadhani Brothers, dan Avantgarde.