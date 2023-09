Rekomendasi Film yang Bisa Ditonton Akhir Pekan Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Akhir pekan bisa menjadi momen untuk bersantai dan menikmati waktu luang bersama keluarga dan pasangan. Bagi para pencinta film, tidak ada cara yang lebih baik selain menikmati film-film menarik yang bisa menghibur.

Berikut rekomendasi film terbaru yang dapat menemani akhir pekan Anda.

Barbie

Film ini menceritakan tentang kehidupan para Barbie yang memiliki karakter berbeda. Semua perempuan dipanggil Barbie dan laki-laki dipanggil Ken. Karena film ini cocok untuk semua orang, Barbie bisa menjadi pilihan untuk ditonton akhir pekan.

The Nun 2

Pencinta genre horor wajib banget nonton The Nun 2 yang merupakan lanjutan dari film The Nun. Pada The Nun 2, penggambaran tokoh dan latar cerita lebih berkembang serta alur yang tidak terlalu panjang.

ADVERTISEMENT

Berlatar 1956, mengisahkan kehidupan suster Irene (diperankan Taissa Farmiga) yang mendadak berubah karena iblis jahat Valak (Bonnie Aarons) kembali datang untuk menerornya.

Film The Nun 2 menghadirkan kejutan-kejutan yang imajinatif secara visual dan suasana horor yang berbeda dari film lainnya.

BACA JUGA Rekomendasi Serial Anime yang Wajib Ditonton Minggu Ini

Hello Ghost

Selanjutnya ada Hello Ghost yang merupakan film remake komedi Indonesia dari drama Korea Selatan dengan judul yang sama. Film tersebut ditulis oleh Alim Studio dan disutradarai Indra Gunawan.

Hello Ghost versi Indonesia ini menceritakan tentang seorang pria kesepian dan menjalani kehidupan yang pelik bernama Kresna (Onadio Leonardo).

Tidak tahan dengan kehidupannya, Kresna pun memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri tetapi gagal. Siapa yang mengira, Kresna justru dapat melihat empat hantu dengan karakter yang berbeda. Film Hello Ghost sudah resmi tayang pada 11 Mei 2023, dan bisa ditonton di platform streaming Netflix.

Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul

Rekomendasi film selanjutnya Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul yang juga bergenre horor. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Hao (Deva Mahenra) yang memiliki kemampuan retrogresif, sebuah kemampuan melihat kejadian di masa lalu.

Dengan kemampuannya itu, Hao menolong Sari (Nayla D Purnama) seorang siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) yang ternyata hilang diculik sosok pocong dengan kepala gundul yang menyeramkan.

Hao harus melakukan upaya terbaiknya untuk menghentikan rencana jahat pocong gundul, meski nyawa menjadi taruhannya.

BACA JUGA Film Nona Manis Sayange Mengeksplorasi Keindahan Alam Labuan Bajo

Sleep Call

Terakhir film dengan penuh plot twist. Film ini berfokus kepada penagih utang yang juga terlilit utang pinjaman online (pinjol), yang diperankan oleh Laura Basuki sebagai Dina.

Dina terjebak dalam hidup yang keras dan kesepian. Sleep call menjadi pelariannya setiap malam dengan Rama (Bio One), pria yang ia kenal dari aplikasi kencan, agar teror pinjol yang dihadapi Dina bisa terobati.

Namun, petaka justru memburu kehidupan Dina dan juga semua orang di sekelilingnya. Penulisan naskah dan cerita dari film ini tertulis rapi dari awal hingga akhir. Sinematografi yang memikat, drama psikologis dengan elemen yang dapat dipahami oleh penonton, serta unsur thriller dan kejutan yang kuat menjadikan film ini cocok untuk ditonton akhir pekan.