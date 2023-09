Daftar Anime yang Bakal Tayang Oktober, Ada Tate no Yuusha no Nariagari Season 3

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa judul anime dijadwalkan bakal tayang pada Oktober 2023, yang merupakan kabar baik bagi penggemar anime. Berbagai cerita menarik, karakter yang unik, dan animasi yang memanjakan mata akan hadir untuk para penggemar anime.

Salah satu anime yang akan tayang pada Oktober ini adalah Tate no Yuusha no Nariagari yang hadir dalam season 3, menceritakan tentang pahlawan yang mencoba untuk memperbaiki citranya. Masih banyak lagi anime yang akan tayang di bulan depan, penasaran? Berikut daftarnya.

Tate no Yuusha no Nariagari Season 3

Jika Anda menyukai anime dengan genre petualangan, fantasi, dan protagonis yang kuat, Tate no Yuusha no Nariagari jawabannya. Tate no Yuusha no Nariagari atau dikenal The Rising of the Shield Hero adalah salah satu anime isekai populer yang mengikuti perjalanan protagonisnya dalam dunia fantasi yang berbahaya.

Tate no Yuusha no Nariagari menghadirkan banyak tema, termasuk pengkhianatan, pengabdian, keteguhan, dan persoalan pribadi. Menceritakan tentang seorang pahlawan yang mencoba memperbaiki reputasinya dan menjadi pelindung dunia yang sebenarnya. Tate no Yuusha no Nariagari season 3 ini akan dirilis pada Oktober mendatang.

Spy x Family Season 2

Keluarga Forger akan kembali untuk aksi spionase lebih lanjut di Spy x Family season 2. Musim baru serial ini sekali lagi akan mengikuti Loid, Anya, Yor, dan Bond saat mereka berupaya menyeimbangkan kisah sampul domestik mereka yang rumit serta semakin nyata.

Dengan peran mereka dalam komunitas spionase yang lebih luas. Loid tetap menjadi mata-mata, Yor seorang pembunuh, dan Anya seorang pembaca pikiran dengan bakat untuk salah paham. Spy x Family season 2 ini akan tayang pada 7 Oktober.

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! 2nd Season

Pecinta tokoh karakter yang overpower wajib nonton season 2 dari anime ini. Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! dikabarkan akan rilis bulan depan. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam anime ini adalah perkembangan karakter Cid Kageno dan organisasinya, yakni Shadow Garden. Cid Kageno dikenal sebagai sosok yang lemah serta tak bisa diandalkan, tetapi dibalik semua itu, ia adalah sosok yang mengerikan dan sadis.

Cid Kageno bersama organisasinya menciptakan jalan kedamaian mereka sendiri dan hidup dalam bayang-bayang masyarakat.

Dr. Stone: New World Part 2

Mulai Oktober 2023, penggemar anime ini akan kembali dibawa ke dunia sains, kelangsungan hidup, dan petualangan yang menarik.

Bagian menarik Dr. Stone: New World Part 2 akan mengeksplorasi lebih jauh kisah dunia baru yang menawan, membawa kita pada petualangan epik yang penuh dengan keajaiban ilmiah, pertempuran sengit, dan tikungan tak terduga dari karakter utama, Senku Ishigami, yaitu seorang ilmuwan jenius.