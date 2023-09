Berjuang Lawan Kanker Ginjal, Vidi Aldiano Tetap Siapkan Single Lagu Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Vidi Aldiano mengaku tengah berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang dideritanya sejak 3 tahun ini. Meski demikian, suami Sheila Dara itu mengaku akan tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang musisi dengan akan merilis single baru sebagai upaya terapinya untuk bisa sembuh dari penyakit kankernya.

"Setelah sekian lama enggak berkarya, akhirnya gue comeback lewat lagu 'w u at?'," ungkap Vidi Aldiano dalam unggahan di media sosial Instagram pribadinya, Jumat (29/9/2023) yang dikutip Beritasatu.com.

Diungkapkan Vidi Aldiano, lagu baru yang dirilisnya ini merupakan gambaran singkat tentang kehidupannya. "Butuh proses panjang dan kerja keras buat comeback ini," tambahnya.

Vidi Aldiano mengaku, untuk bisa merilis single terbarunya ini, dirinya berkolaborasi dengan salah satu produser dari Korea Selatan. "Saya harus bermitra dengan G-High (produser Korea Selatan) dan ini jelas memberikan semangat yang lebih segar untuk musik baru saya," tegasnya.

Vidi Aldiano dalam kesempatan ini meminta pendapat dari seluruh fans nya untuk comeback-nya di industri musik ini.

"Jadi sampaikan pendapat kalian tentang comeback baruku dan pantau terus saluran youtubeku malam ini, karena aku akan mengunggah lirik dan video nya," tukasnya.

Sejumlah warganet mengaku sangat menunggu single terbarunya. Mereka berharap single ini akan menjadi pengobat rindu dan menjadi penyemangat bagi penyembuhan penyakitVidi Aldiano.

"Congraaaaats kak!!! Finally release!! Sudah ku tunggu-tungguu dari minggu lalu pas denger and seeing his performance really. Luv Banget !!! So Happy Yay....!!!," tulis warganet @ayusajili.

"Ademmm bngett dengerin lagunya akhirny comeback juga ka vid ccok pas mood aku down bisa dance tipis2," tandas warganet @gladly.ty.