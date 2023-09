Ini Profil 11 Finalis America’s Got Talent 2023

Jakarta, Beritasatu.com - America's Got Talent musim ke-18 yang ditayangkan sejak Mei 2023 cukup mengundang perhatian publik Tanah Air. Pasalnya, salah satu finalisnya adalah Putri Ariani, penyanyi dan penulis lagu penyandang tunanetra berkebangsaan Indonesia. Pertunjukan America's Got Talent menampilkan total 55 aksi yang maju ke babak live show yang dimulai pada Agustus 2023.

Babak live show ini menampilkan 11 aksi yang bersaing setiap minggunya untuk mendapatkan kesempatan melaju ke final. Sebelas finalis yang berhasil lolos ke babak final America's Got Talent 2023, termasuk Ahren Belisle, Lavender Darcangelo, Putri Ariani, Murmuration, Chibi Unity, Adrian Stoica dan Hurricane, Avantgardey, 82nd Airborne Chorus, Ramadhani Brothers, Anna DeGuzman, dan Mzansi Youth Choir. Dua episode terakhir dari final telah ditayangkan pada 26 dan 27 September 2023.

Pemenang dari America's Got Talent 2023 adalah Adrian Stoica dan Hurricane, seekor anjing yang berasal dari Italia. Berikut profil dari 11 finalis America's Got Talent 2023.

Adrian Stoica dan Hurricane

Adrian Stoica adalah pelatih anjing serta seorang komedian. Bersama anjingnya Hurricane, ia telah dinyatakan sebagai pemenang America's Got Talent 2023.

Adrian dan anjing jenis border collie-nya itu, membawa pulang hadiah utama sebesar US$1 juta (Rp 15,5 miliar) serta menjadi headline sebuah pertunjukan di Las Vegas “America's Got Talent Presents Superstars Live di Luxor Hotel and Casino”.

Keduanya mampu mengungguli 5 kontestan berbakat, yaitu Ramadhani Brothers, Murmuration, Anna DeGuzman dan Putri Ariani yang harus menempati posisi ke-4.

Adrian Stoica dan Hurricane berhasil mencapai babak semifinal Italia's Got Talent pada 2017. Kemudian pada 2018 dan 2022, keduanya berpartisipasi dalam Romania's Got Talent.

Perjalanan karier yang panjang, membawa mereka kembali mengikuti ajang pencarian bakat untuk menampilkan aksinya kembali di panggung terbesar America’s Got Talent dan keluar sebagai juara pertama.

Anna DeGuzman

Anna DeGuzman, seorang pesulap yang sangat berbakat, telah berhasil mencapai babak final America's Got Talent 2023. Anna DeGuzman dan Putri Ariani menerima Golden Buzzer dari para juri terkenal pada audisi America's Got Talent 2023.

Meski berasal dari Filipina, Anna DeGuzman saat ini tinggal di New Jersey, Amerika Serikat. Sebelumnya, ia telah menunjukkan bakatnya dalam berbagai kesempatan di industri hiburan. Anna DeGuzman keluar sebagai juara kedua America's Got Talent 2023.

Murmuration

Murmuration telah mengukir namanya dalam sejarah panggung America's Got Talent dengan penampilan tari mereka yang memukau dan berhasil menempati juara ketiga America's Got Talent 2023.

Grup tari yang beranggotakan 12 orang asal AS ini menggabungkan unsur-unsur tarian kontemporer, hip-hop, dan jazz dalam gaya tari mereka. Murmuration banyak mengandalkan gerakan lengan dan tangan yang cepat atau dikenal dengan istilah “Tutting”, menciptakan bermacam-macam ilusi bentuk yang indah.

Koreografi yang sulit ini adalah hasil dari kerja keras Sadeck Berrabah, yang telah tekun mengembangkan konsep ini sejak 2015. Murmuration secara konsisten menampilkan aksi yang spektakuler membuat mereka melaju ke tiga besar di America's Got Talent 2023.

Putri Ariani

Putri Ariani merupakan seorang penyanyi tunanetra berusia 17 tahun asal Riau, Indonesia. Dia tampil memukau di panggung America's Got Talent 2023 saat membawakan lagu "I Have Nothing" karya Whitney Houston ketika audisi. Penampilan Putri Ariani berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari juri Simon Cowell dan video audisinya telah ditonton sebanyak 53 juta kali.

Putri Ariani diketahui mengalami kebutaan sejak kecil. Namun, di balik kekurangannya, suara emas milik Putri Ariani dapat membawanya maju ke babak final. Pada malam final, Putri Ariani menyanyikan "Don't Let The Sun Go Down On Me" karya Elton John dan mendapat empat standing ovation. Meski tidak masuk kedalam tiga besar juara America's Got Talent 2023, Putri Ariani tetap mendapat banyak dukungan dari masyarakat dengan menempati juara ke-4.

Ramadhani Brothers

Ramadhani Brothers adalah dua saudara, Fadhili dan Saidi Ramadhani, yang berasal dari Tanzania. Mereka ahli dalam seni menyeimbangkan kepala atau head balancing dan menjadi finalis di America's Got Talent 2023. Dalam spesialisasi mereka, Fadhili menggunakan kepalanya sendiri (tanpa bantuan dari orang lain) untuk menyeimbangkan saudaranya, Saidi Ramadhani di atasnya, yang membuat para juri sangat terkesan. Mereka kemudian lolos ke babak selanjutnya.

Penampilan mereka selama pertunjukan langsung juga sangat mengesankan, sehingga berhasil masuk ke babak final. Di babak final, Ramadhani Brothers meningkatkan lagi penampilan mereka dengan aksi menyeimbangkan kepala yang memukau, membuat para juri dan penonton sangat terkagum-kagum.

Ahren Belisle

Ahren Belisle adalah seorang mute stand-up comedy atau stand-up komedian bisu yang berhasil menjadi finalis America’s Got Talent 2023 musim ke-18. Ahren Belisle memiliki gaya komedi yang unik melibatkan penciptaan ilusi visual untuk mengiringi leluconnya.

Ahren Belisle merupakan seorang advokat kesehatan mental. Diketahui, ia memiliki akun instagram khusus yang membahas topik kesehatan mental. Saat audisi America’s Got Talent 2023, Ahren Belisle membawakan lagu yang ia tulis sendiri tentang pengalamannya dengan kesehatan mental.

Para juri memberikan standing ovation sebagai bentuk penghargaan terhadap kemampuan luar biasa yang dimiliki Ahren Belisle. Video audisi Ahren Belisle diunggah di YouTube dan segera menjadi viral dengan lebih dari 2 juta penonton. Penampilannya selama audisi memikat para juri dan memberinya tempat di final. Namun, ia harus tersingkir dan tidak dapat memenangkan kompetisi tersebut.

Lavender Darcangelo

Lavender Darcangelo adalah salah satu finalis yang akan ikut bersaing untuk memperebutkan hadiah sebesar Rp 15,3 miliar ,dan tampil sebagai headline Las Vegas dalam acara pertunjukan “America's Got Talent Presents Superstars Live di Luxor Hotel and Casino”.

Sama-sama mendapatkan Golden Buzzer, Lavender Darcangelo digadang akan menjadi saingan terberat Putri Ariani. Penyanyi bersuara emas ini merupakan seorang tunanetra dan autis, juga aktivis disabilitas yang mampu memukau para juri.

Wanita berusia 27 tahun ini membawakan lagu "I Wanna Know What Love Is" ketika audisinya, yang membuatnya mendapatkan Golden Buzzer dari juri Heidi Klum. Penampilan Lavender Darcangelo di final juga sama mengesankannya, namun ia tidak memenangkan kompetisi tersebut.

Chibi Unity

Kelompok tari fusi ini berasal dari Niigata, Jepang, dan terdiri dari 27 anggota berbakat. Mereka telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional, menjadi perwakilan terbaik dari seni dan bakat Jepang yang berhasil mendapat Golden Buzzer pada audisi America’s Got Talent 2023.

Para juri sangat terkesan dengan penampilan Chiby Unity yang unik dan menyentuh hati, sehingga mereka dengan layak melaju ke babak semifinal. Penampilan mereka, dengan gerakan tari yang kuat yang diiringi oleh lagu "Hometown" oleh Cleopatrick, berhasil memukau semua orang. Inilah yang membuat mereka mendapatkan Golden Buzzer dan melaju langsung ke babak semifinal.

Di babak semifinal, Chibi Unity sekali lagi menunjukkan kekuatan mereka melalui penampilan tari yang memukau, kali ini dengan lagu "Renegades" oleh ONE OK ROCK. Sebelum tampil di America’s Got Talent 2023, mereka telah meraih kemenangan berulang dalam kompetisi VIBE JR, sebuah ajang tari yang berfokus pada divisi junior, yang bertujuan untuk memperkenalkan bakat lokal mereka kepada penonton di seluruh dunia.

Avantgardey

Avantgardey adalah salah satu finalis America’s Got Talent 2023. Mereka terdiri dari 20 perempuan yang berasal dari Osaka, Jepang, dan berhasil menarik perhatian penonton serta juri dengan penampilan yang sangat istimewa.

Sebelum mereka tampil dalam live show pada 19 September 2023, Avantgardey telah membuat juri dan pemirsa terkesan dengan pertunjukan tari orisinal yang mencerminkan unsur budaya Jepang. Bahkan, Simon Cowell menggambarkan penampilan Avantgardey sebagai pertunjukan yang brilian. Mereka datang ke America’s Got Talent 2023 dengan tujuan agar dunia mengenal nama Avantgardey.

Menurut beberapa sumber, popularitas mereka melesat setelah mereka tampil bersama DJ Steve Aoki pada Januari 2023. Saat ini, mereka memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut di TikTok dan Instagram.

Misi utama mereka di America’s Got Talent 2023 adalah untuk berbagi kekayaan budaya Jepang dengan dunia, dan berharap memenangkan pertunjukan mereka di Las Vegas yang akan datang. Sebelum berpartisipasi di America’s Got Talent 2023, Avantgardey telah mencapai babak final dalam Japan's Got Talent serta kompetisi tari Jepang The Dance Day pada 2022 dan 2023.

82nd Airborne Division All American

Paduan suara 82nd Airborne Division All American baru-baru ini mencapai babak final di America's Got Talent 2023. Mereka berhasil mencapai tahap akhir setelah mengesankan penonton dan juri dengan penampilan mereka yang mengagumkan.

Dalam audisi America’s Got Talent 2023, paduan suara ini tampil dengan versi klasik dari lagu "My Girl" yang dinyanyikan oleh The Temptations. Penampilan khas mereka yang bersifat militer, dan penuh semangat mendapatkan dukungan dari seluruh negara. Hal ini membuat mereka lolos ke babak Top 11 dan bersaing di babak final kompetisi America’s Got Talent 2023.

Juru bicara untuk kelompok militer ini, Sgt. Marcus Gilbert menjelaskan, mereka adalah perwakilan dari 19.000 pria dan wanita yang mendukung dan melayani Divisi Airborne yang berbasis di Carolina Utara. Paduan suara 82nd Airborne Division All American dipuji atas dedikasi mereka terhadap negara dan pengabdian mereka di militer.

Penampilan grup ini di America’s Got Talent 2023 telah menyoroti pengorbanan yang dilakukan oleh anggota militer dan keluarga mereka.

Mzansi Youth Choir

Mzansi Youth Choir adalah kelompok paduan suara yang terdiri dari penyanyi muda asal Afrika Selatan yang berpartisipasi dalam audisi America’s Got Talent 2023.

Selama penampilannya di America’s Got Talent 2023, mereka membawakan lagu-lagu "It's Ok" dan "My Universe" yang dipopulerkan oleh Coldplay dan grup K-pop BTS.

Pada tahap audisi America’s Got Talent 2023, Mzansi Youth Choir tampil dengan lagu "It's Ok" sebagai bentuk penghormatan kepada mantan peserta America’s Got Talent, Jane "Nightbirde" Marczewski, yang meninggal karena kanker pada 2022.

Penampilan mereka selama audisi sangat mengesankan para juri, dan mereka mendapatkan Golden Buzzer, yang merupakan penghargaan pertama dari juri Simon Cowell. Penampilan Mzansi Youth Choir selama pertunjukan langsung juga mendapat tanggapan yang sama mengesankan, dan mereka berhasil mencapai babak final berkat dukungan suara dari pemirsa.