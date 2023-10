James Gunn Umumkan 3 Bintang Ini Kembali ke DC Universe, Siapa Saja?

Los Angeles, Beritasatu.com - CEO DC Studios James Gunn mengonfirmasi tiga bintang yang akan kembali di DC Universe (DCU) yang baru. Mereka bakal melanjutkan perannya sebagai karakter dari komik DC di layar lebar.

Studio tersebut baru-baru ini mengalami perombakan besar-besaran dengan James Gunn dan Peter Safran ditunjuk sebagai co-CEO pada tahun lalu. Pembuat film tersebut telah mengonfirmasi tiga aktor yang akan memiliki peran penting dalam film superhero di masa depan.

James Gunn

“Xolo Mariduena akan terus memerankan Blue Beetle di DCU, sedangkan Viola Davis akan memerankan Amanda Waller, dan John Cena akan memerankan Peacemaker,” tulis James Gunn di media sosial.

Pembuat film berusia 57 tahun itu mengumumkan rencananya di tahun depan, akan menggarap kisah dari komik Creature Commandos di tahun depan, dan kemudian meluncurkan film terbaru mengenai Superman di Superman: Legacy.

Perubahan kontinuitas sinematik terjadi setelah semua film DCU tahun 2023, Shazam! Fury Of The Gods, The Flash dan Blue Beetle jeblok di box office.

Film terakhir DCU yang dijadwalkan rilis tahun ini adalah Aquaman And The Lost Kingdom yang kembali dibintangi Jason Momoa, dan akan tayang di bioskop pada 20 Desember mendatang.