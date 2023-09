Hari Pertama Film Petualangan Sherina 2 Pikat 256.286 Penonton

Jakarta, Beritasatu.com - Film Petualangan Sherina 2 telah mengukir prestasi luar biasa dengan meraih sambutan yang meriah dari penonton Tanah Air. Pada hari pertama penayangannya, film ini berhasil menarik perhatian dan mencetak rekor dengan jumlah mengesankan.

Dalam hari pertama penayangan, film Petualangan Sherina 2 mampu memikat sebanyak 256.286 penonton. Angka ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga menandai sebagai jumlah penonton hari pertama tertinggi di tahun 2023. Kesuksesan ini disambut dengan penuh kegembiraan oleh tim produksi dan penggemar film ini.

Mira Lesmana, produser film ini, dengan gembira berbagi kabar bahagia ini melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam pesannya, Mira Lesmana menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh penggemar film yang telah mendukungnya. Dia juga mengakui bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta dan dukungan yang luar biasa dari para penggemar setia.

"The biggest opening number comes from the biggest fans! Semuanya karena kalian, untuk kalian," tulis Mira Lesmana.

Tidak hanya kepada penggemar, Mira Lesmana juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah datang ke bioskop pada hari pertama penayangan untuk menikmati Petualangan Sherina 2. Dia juga mengajak penonton lainnya untuk datang dan bergabung dalam nostalgia bersama untuk menikmati pengalaman menonton yang luar biasa.

"Terima kasih banyak yaaaaa. Kami tunggu semuanya untuk #nostalgiabersama nonton #PetualanganSherina 2 di bioskop," sambungnya.

Film Petualangan Sherina 2 mengisahkan pertemuan kembali Sherina dan Sadam di Hutan Kalimantan. Sherina, yang kini telah menjadi seorang jurnalis cerdas dan pemberani, bertemu kembali dengan Sadam yang menjelma menjadi manajer program sebuah LSM konservasi di hutan Kalimantan.

Kehangatan dalam hubungan mereka terasa sejak awal, diawali dengan nyanyian ceria yang mengingatkan Anda pada kedekatan dua sahabat yang lama tidak bertemu. Namun, momen nostalgia mereka tiba-tiba terganggu ketika sekelompok kriminal mencuri anak orangutan yang telah dilepasliarkan. Persahabatan mereka diuji, dan mereka harus kembali terlibat dalam petualangan penuh drama yang melibatkan aksi, nyanyian, dan tarian yang memukau.

Film Petualangan Sherina 2 menampilkan para aktor dan aktris berbakat, seperti Sherina Munaf sebagai Sherina, Derby Romero sebagai Sadam, Mathias Muchus sebagai Bapak Darmawan, Ucie Nurul sebagai Ibu Darmawan, Isyana Sarasvati sebagai Ratih, Quinn Salman sebagai Sindai, Kelly Tandiono sebagai Pingkan, Randy Nidji sebagai Dedi, Chandra Satria sebagai Syailendra, Ardit Erwandha sebagai Aryo, Ratna Riantiarno sebagai Ibu Ardiwilaga, Adi Timo sebagai pencuri, Novi Rahmat Hidayat sebagai Daim, Bima Zeno sebagai Abas, Wisnu Dwi sebagai Gito, dan Udin Bakti sebagai Jimmy.

Kesuksesan luar biasa yang diraih oleh film Petualangan Sherina 2 di hari pertama penayangannya adalah bukti nyata bahwa kualitas film ini mampu memikat hati penonton dengan cerita yang mendalam dan penampilan yang mengesankan dari para aktornya. Film ini menjadi bukti bahwa film Indonesia memiliki tempat yang kuat di hati penonton lokal, dan kesuksesannya memberikan dorongan positif bagi industri film Tanah Air.