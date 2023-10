Rebecca Klopper Sebut Penyebar Video Syurnya Sudah Diamankan Polisi

Jakarta, Beritasatu.com - Artis Rebecca Klopper yang belakangan tengah menjadi pembicaraan di masyarakat akibat tersebarnya video syur yang diduga dirinya menyebut pelaku yang menyebar video kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu dijelaskan Rebecca dalam akun instagram storynya yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (1/10/2023).

"I wish i could tell you (aku harap aku bisa beritahu kalian). Orangnya sudah dapat, tapi ditanganin sama yang berwajib, so it's out of my hands (jadi itu di luar kendaliku)," tulis Rebecca.

Terkait hal itu, Rebecca yang saat ini tengah menjalani masa pemulihan akibat kasus ini mengaku tidak ingin lagi berkomentar panjang.

"Ask them (tanya mereka -polisi) yah," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Becca itu juga berharap pelaku yang menyebar video syur mirip dirinya itu bisa diganjar dengan hukuman setimpal.

"Doain ya semoga orang yang jahat banget itu dapat balasan yang sesuai," tegasnya.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kuasa hukum Rebecca maupun dari pihak Kepolisian terkait dengan pernyataan Rebecca Klopper di akun media sosialnya.

Sebelumnya, pada September lalu, jagat sosial media kembali dihebohkan dengan viralnya video syur Rebecca Klopper yang kali ini berdurasi lebih panjang, 4 menit dan 11 menit. Rebeca Klopper pada Mei lalu juga sempat viral dengan video syur berdurasi 47 detik.

Atas beredarnya video tersebut, Rebecca Klopper sempat diadukan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) ke Bareskrim Polri. Artis bernama lengkap Rebecca Ayu Putri Klopper itu juga melaporkan pemilik akun Twitter @dedekkugem yang diduga menyebarkan video syur mirip dengan dirinya.

Viralnya video syur yang diduga mirip dirinya itu membuat artis kelahiran 21 November 2001 itu terpukul. Rebecca bahkan butuh pendampingan psikolog untuk mengobati rasa kaget dan syoknya atas beredarnya video syur yang diduga miliknya itu.