Deretan Idol K-Pop yang Lahir di Oktober, Ada Jimin BTS

Jakarta, Beritasatu.com - Tidak terasa 2023 akan segera berakhir dengan datangnya Oktober. Ternyata, banyak deretan artis dan idol Korea yang lahir di bulan ini, seperti Jimin dari grup K-Pop BTS serta penyanyi cantik Suzy.

Selain keduanya, berikut deretan artis dan idol Korea yang lahir di Oktober, dilansir dari berbagai sumber, Senin, (2/10/2023).

Bae Suzy - 10 Oktober 1994

Aktris sekaligus penyanyi cantik asal Korea Selatan ini lahir pada 10 Oktober 1994. Bae Suzy merupakan salah satu mantan member dari girl grup Miss A dan pernah membintangi drama Korea populer “Dream High” pada 2011, sebagai debut kariernya.

Jimin (BTS) - 13 Oktober 1995

Park Jimin atau Jimin merupakan salah satu member grup BTS, yang lahir pada 13 oktober 1995 di Geumsadong, Busan, Korea Selatan. Bulan ini, vokalis dan penari utama itu akan berusia 28 tahun.

Krystal Jung (f(x)) - 24 Oktober 1994

Memiliki nama asli Chrystal Soo Jung, ia lahir pada 24 Oktober 1994. Krystal Jung merupakan anggota girlband f(x) dan juga mengukir namanya dengan berbagai macam akting.

Lay (EXO) - 7 Oktober 1991

Lahir pada 7 Oktober 1991 di Changsa, Hunan, Tiongkok, Lay EXO dikenal dengan nama Lay Zhang bergabung dengan grup besutan SM Entertainment. Dia debut pada 2012 sebagai anggota grup EXO.

Donghae (Super Junior) - 15 Oktober 1986

Lee Donghae lahir pada 15 Oktober 1986, ia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, komposer dan aktor dari Korea Selatan. Donghae bergabung dengan Super Junior pada 6 November 2005. Namun, Donghae bersama Eunhyuk Super Junior sekarang telah membangun agensinya sendiri dengan nama ODE Entertainment.

Yubin (Wonder Girls) - 4 Oktober 1988

Kim Yu-bin dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu aktris dan rapper dari grup Wonder Girls. Rapper cantik ini lahir pada 4 Oktober 1988 di Gwangju, Korea Selatan.

Bang Chan (Stray Kids) - 3 Oktober 1997

Pria berkewarganegaraan Australia, Christhoper Bang atau Bang Chan lahir pada 3 Oktober. Dia memulai debutnya pada 2018, di bawah agensi JYP Entertainment sebagai leader dari grup StrayKids.

Jeong Han (Seventeen) - 4 Oktober 1995

Jeong Han lahir pada 4 Oktober 1995, dan berasal dari grup Seventeen dengan masa trainee 2 tahun lebih sebelum akhinya debut pada 2015. Jeong Han merupakan member tertua kedua di grupnya.

Siyeon (Dreamcatcher) - 1 Oktober 1995

Siyeon atau Lee Si Yeon adalah seorang penyanyi, dan anggota grup perempuan dari Dreamcatcher dengan posisi sebagai main vocalis atau vokalis utama.

Kim Yoo-jung - 22 Oktober 1999

Aktris muda yang satu ini telah banyak membintangi drama Korea populer seperti "Love in the Moonlight" dan "Clean with Passion for Now". Kim Yoo-jung bakal berulang tahun pada 22 Oktober ini.

Jun Ji-hyun - 30 Oktober 1981

Jun Ji Hyun atau dikenal dengan nama Gianna Jun adalah seorang aktris sekaligus model di Korea Selatan. Ji Hyun lahir pada tahun yang sama dengan aktris senior seperti Song Ji Hyo, Eugene dan Song Hye Kyo, tepatnya pada 30 Oktober 1981.

Aktris yang akan menginjak umur 41 tahun ini menyabet gelar sebagai salah satu aktris dengan bayaran termahal di negaranya.

Seo Kang-joon - 12 Oktober 1993

Lahir pada 12 Oktober 1993, Seo Kang Joon adalah seorang penyanyi dan aktor Korea Selatan yang merupakan salah satu anggota dari grup 5urprise.

Yoo Ah In - 6 Oktober 1986

Yoo Ah In merupakan aktor dari Korea Selatan yang tampil pada beberapa film dan drama seperti Antique, Chil-woo the Mighty dan He Who Can't Marry.

Kang Ki Young - 14 Oktober 1983

Ka Kang Ki-young adalah aktor yang dikenal karena beberapa kali menjadi peran pendukung di berbagai drama Korea.

Seo In Guk - 23 Oktober 1987

Seo In Guk lahir pada 23 Oktober 1987, ia memulai kariernya sebagai penyanyi setelah berhasil memenangkan acara Superstar K. Dia memulai debutnya sebagai aktor dalam drama Love Rain. Salah satu dramanya yang terkenal adalah Doom at Your Service, yang dirilis pada 2021.