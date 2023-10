Waspada! Ini 8 Faktor Pemicu Terjadinya Penyakit Jantung

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak dari masyarakat Indonesia meninggal akibat serangan jantung mendadak. Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang berbahaya.

Seseorang yang memiliki riwayat sakit jantung, harus dalam pengawasan medis, dan penderita dianjurkan untuk tidak banyak beraktivitas.

Berdasarkan data Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME, kasus kematian akibat penyakit jantung atau kardiovaskular di Indonesia sebanyak 251,09 per 100.000 orang pada 2019.

Jumlah tersebut terus meningkat 1,25%, dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 247,99 kematian per 100.000 penduduk.

ADVERTISEMENT

Penyakit jantung pada umumnya, mengacu pada kelainan jantung itu sendiri, seperti aritmia, penyakit jantung koroner, kebocoran katup jantung, dan lainnya. Data yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO pada 2021, menunjukkan kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung.

Penyakit berbahaya ini bisa dialami oleh siapa saja, tanpa menentukan usia, bahkan bayi yang baru lahir bisa mengalami hal ini. Penyebab penyakit jantung sangat bervariasi.

Melansir dari berbagai sumber, berikut faktor penyebab penyakit jantung yang harus Anda perhatikan.

Kadar Kolesterol Tinggi

Kadar Kolesterol (lemak) dan kalsium yang tinggi akan menyumbat atau menumpuk pada dinding arteri. Sehingga, peredaran darah yang seharusnya mengalir keseluruh tubuh seperti otak dan jantung terhambat, karena adanya penyempitan di area arteri akibat kolesterol tersebut.

Akibat lain dari penyumbatan itu adalah jantung akan kekurangan darah yang memiliki kadar oksigen dan nutrisi. Penyakit jantung dengan faktor ini, biasanya adalah jenis penyakit jantung koroner.

Riwayat Keluarga

Penyakit jantung juga merupakan penyakit yang dapat diturunkan. Jika terdapat salah satu keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung, maka keturunannya juga akan berisiko menderita penyakit tersebut.

BACA JUGA Waspadai Dampak Sering Kurang Tidur dari Gangguan Otak hingga Jantung

Rokok

Kandungan dalam rokok dapat menyebabkan banyak penyakit, salah satunya penyakit jantung. Kandungan nikotin dan karbon monoksida di dalam asap rokok dapat merusak lapisan jantung dan penyempitan pembuluh darah.

Hipertensi atau Darah Tinggi

Darah tinggi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung. Tekanan yang terjadi pada darah akan menyebabkan arteri membesar, dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa jantung mensirkulasikan darah pada seluruh tubuh. Akibatnya akan mengalami kerusakan pada organ vital tersebut.

Makan Makanan Tidak Sehat

Faktor ini yang menyebabkan banyak penderita jantung di usia muda. Banyak dari kaum muda, tidak memperhatikan asupan yang dikonsumsi untuk tubuh.

Sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat dapat menimbulkan kolesterol yang tinggi, lemak jenuh, dan lemak trans. Kadar-kadar tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi kerja jantung jika dikonsumsi secara berlebihan.

Alkohol

Sering minum alkohol, akan meningkatkan kadar trigliserida atau zat berlemak dalam darah dan meningkatkan tekanan darah, sehingga hal ini dapat memicu munculnya penyakit jantung.

BACA JUGA Miliki Gejala Serupa, Ini Perbedaan GERD dan Gagal Jantung

Depresi

Depresi juga menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit jantung. Sebab, seseorang yang mengalami depresi atau stress yang berlebihan, akan meningkatkan tekanan pada darah, dan mengubah sistem kerja dalam tubuh. Sehingga, kemungkinan besar memengaruhi kerja dari jantung.

Diabetes

Kadar gula yang tinggi dapat memicu banyak penyakit yang muncul, salah satunya serangan jantung. Karena kadar gula dalam darah dapat memicu penyempitan pembuluh darah, akibatnya sirkulasi darah tidak lancar ke jantung dan dapat memicu stroke, bahkan serangan jantung.