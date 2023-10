Masih Musim Panas, Ini Rekomendasi Makanan untuk Cegah Dehidrasi

Jakarta, Beritasatu.com - Musim panas masih melanda di sebagian wilayah Indonesia. Tubuh tentu saja mengalami dehidrasi seharian jika tidak diimbangi dengan asupan cairan.

Untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan tubuh dan asupan yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah dengan mengonsumsi makanan yang dapat membantu mencegah dehidrasi.

Berikut adalah beberapa makanan yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita di cuaca panas mengutip laman Healthline, Senin (2/10/2023):

1. Yoghurt

Yoghurt adalah pilihan pertama yang sangat baik. Menurut informasi dari Docs Medical, yoghurt adalah sumber yang kaya akan kalsium, protein, dan karbohidrat yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Yoghurt juga mengandung elektrolit seperti kalium dan natrium, yang membantu menggantikan elektrolit yang hilang. Jenis yoghurt yang sangat direkomendasikan adalah yogurt Yunani, yang memiliki tingkat protein yang tinggi.

2. Buah dan sayur

Memastikan asupan buah dan sayur dalam pola makan kita sangat penting saat cuaca panas. Buah-buahan dan sayuran umumnya mengandung setidaknya 80% air, membuatnya camilan harian yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan cairan. Selain itu, mereka juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Beberapa contoh buah dan sayur yang dapat dikonsumsi termasuk apel, jeruk, anggur, melon, tomat, semangka, timun, dan stroberi.

3. Sup

Sup adalah pilihan makanan atau camilan yang sangat baik saat cuaca panas, karena mengandung banyak cairan dan nutrisi yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Sup yang dibuat dengan kaldu sebagai dasarnya sangat bermanfaat, karena mengandung elektrolit seperti natrium dan kalium yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Beberapa contoh sup yang dapat dijadikan pilihan meliputi sup mie ayam, sup daging sapi, dan sup sayuran.

Dengan menjaga pola makan yang seimbang dan memasukkan makanan-makanan di atas dalam diet kita, kita dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan sehat di tengah cuaca panas. Selalu penting untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga kesehatan kita.