Selamat! Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua

Jakarta, Beritasatu.com - Kebahagiaan tengah meliputi keluarga selebriti Tanah Air, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dimas Anggara dengan bangga mengumumkan bahwa sang istri baru saja melahirkan anak keduanya.

Kehadiran anak kedua ini dirayakan secara khusus karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2023.

"01.10.2023, Di Hari Kesaktian Pancasila, lahirlah anak kedua kami," tulis Dimas Anggara di akun Instagramnya pada hari Senin (2/10/2023).

Anak kedua pasangan ini, yang diberi nama Djala, tak kalah indah dari nama putri pertamanya. Dimas Anggara dengan bangga memperkenalkan sang buah hati kepada dunia.

"Hai dunia, namaku Nadi Djala Anggara, yes panggil aku Djala ya!!!," tambah Dimas Anggara.

Kabar bahagia ini juga disambut dengan antusiasme oleh berbagai public figure yang mengucapkan selamat atas kelahiran putri kedua Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata.

"Congratas broo @dimsanggara @nadinelist," ungkap Tara Budiman.

"Wiii congratulations Nadine and Dimas. Welcome to the world Djala," kata Lala Karmela.

"Waahh dah lahir. Congrats duun dan dims. Senangnya Djiwa punya teman maen," sahut Medina Kamil.