Reza Rahardian Bangga, Film 24 Jam Bersama Gaspar Ikut Festival Film Busan

Jakarta, Beritasatu.com - Aktor Reza Rahadian mengaku bangga, karena film 24 Jam Bersama Gaspar yang diperankannya, ditunjuk mewakili film Indonesia di ajang kompetisi Busan International Film Festival (BIFF) 2023.

Diketahui, beragam film Indonesia akan tayang di Busan Cinema Center, di Korea Selatan, pada program Renaissance of Indonesia Cinema, tanggal 4-13 Oktober 2023 tersebut. "Pasti senang banget dan tahun ini seperti yang tadi disampaikan, bahwa Busan International Film Festival memberikan rekomisi besar untuk perfilman di Indonesia. Mudah-mudahan bukan hanya bagi kami yang terlibat di dalamnya tapi juga bagi dunia film Indonesia," kata Reza Rahadian, saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Pria kelahiran Bogor, 5 Maret 1987 ini mengatakan, perannya sebagai Gaspar dalam film yang disutradarai Yosep Anggi Noen memang menjadi kesempatannya untuk terjun ke industri film Asia. Ia yakin perfilman Indonesia mampu membangun relasi dengan penggiat film dari luar negeri juga.

BACA JUGA Diam-diam, Reza Rahardian Memendam Mimpi Jadi Sutradara

ADVERTISEMENT

"Kita semua sebagai delegasi yang akan berangkat, ada sekitar 128 orang dan sebagian besar filmmaker, itu juga mudah-mudahan bisa buka network, bisa ketemu orang, dan jalin network baru yang mudah-mudahan bisa berguna bagi perfilman Tanah Air," tegasnya.

Film ini dibintangi Reza Rahadian dan Laura Basuki ini mengisahkan, kehidupan sehari penuh seorang detektif partikelir yang divonis akan mati dalam 24 jam. Film ini akan berujung pada sebuah pengungkapan misteri yang dilakukan Gaspar dengan merencanakan perampokan sebuah toko emas bersama lima orang lain di sisa waktunya.

Selain film 24 Jam Bersama Gaspar, sejumlah film asal Indonesia seperti Gadis Kretek (Kamila Andini), Perempuan Tanah Jahanam (Joko Anwar), Posesif (Edwin), Sara (Ismail Basbeth), Ziarah (BW Purba Negara) dan What They Don't Talk About When They Talk About Love (Mouly Surya) akan ikut serta dalam ajang BIFF 2023.